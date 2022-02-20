Фэйт Обилор: «Хочу стать чемпионом с «Аксу»

Защитник «Аксу» Фэйт Обилор в интервью клубной пресс-службе ответил на вопросы болельщиков.

— Какие у тебя цели на сезон?

— Хочу стать чемпионом. Выиграть что-нибудь с командой.

— Как общаетесь с командой? Есть ли переводчик?

— Много ребят знают английский язык и переводят для меня. Я думаю, что скоро буду говорить на русском.

— Почему ты решил перейти в «Аксу»?

— В прошлом сезоне я прилетел в Казахстан, играл в «Таразе». Это хороший опыт и переход в «Аксу» – хорошая идея. Это футбол.

— Как ты относишься к «Таразу»?

— Только хорошее. Хороший город и команда.

— Как тебе Павлодар?

— Не знаю, я не был там никогда. Я думаю, что будет весело.

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