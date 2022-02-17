Товарищеские матчи. «Аксу» сыграет с «Александрией», «Тараз» против «СКА-Хабаровск»

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.
Анталья, Турция
Аксу Казахстан – Александрия Украина – 20:00
Тараз Казахстан – СКА-Хабаровск Россия – 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.
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