Товарищеские матчи. «Аксу» сыграет с «Александрией», «Тараз» против «СКА-Хабаровск»

Теги Чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи (клубы) Олимп-ФНЛ СКА Хабаровск высшая лига Казахстан Тараз Александрия Аксу Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.

Анталья, Турция

 

Аксу Казахстан – Александрия Украина – 20:00

 

 

Тараз Казахстан – СКА-Хабаровск Россия – 20:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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