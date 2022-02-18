Абикен находится в расположении «Аксу»

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Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Айбол Абикен находится в расположении «Аксу».

Он успел принять участие в товарищеском мате с «Александрией» (2:2).

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