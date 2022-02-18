Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Айбол Абикен находится в расположении «Аксу».

Он успел принять участие в товарищеском мате с «Александрией» (2:2).

Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой

Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге