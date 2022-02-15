Товарищеские матчи. «Динамо» Киев разгромил «Кайрат», «Актобе» проиграл «Томи» и другие матчи

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.

Анталья, Турция

Мактаарал Казахстан – Оболонь Украина – 1:1

«Мактаарал»

Голы: Сидельников, 90+4.

Окжетпес Казахстан – Волгарь Россия – 0:1

«Окжетпес»

Состав: Довгаль, Амантаев, Куксин, Идрисов, Эрмекуулы, Бурибаев, Шамши, Жумаханов, Стоянович, Молдакараев, Сарсенов.

Шахтер Казахстан – Шинник Россия – 1:0

«Шахтер»

Голы: Досмагамбетов.

Состав: Трофимец, Досмагамбетов, Чосич, Граф, Хозин, Габышев, Каньяс, Букорац (Назымханов), Назаренко, Аветисян (Свиридов), Муртазаев (Таттыбаев).

Кайрат Казахстан – Динамо Украина – 4:0

«Кайрат»

Состав: Устименко, Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат, Гуральский, Квачковский, Сейдахмет, Алыкулов, Усенов, Швырев.

Аксу Казахстан – Велес Россия – 1:1

«Аксу»

Голы: игрок на просмотре.

Состав: Исламкулов, Жилов, Попов, Баркунов, Суюмбаев, Оспанов, Азаров, Бачек, Красотин, Марат, игрок на просмотре.

Актобе Казахстан – Томь Россия – 0:1

«Актобе»

Состав: Покатилов, Логвиненко, Жулпа, Темирхан, Кыбырай, Шомко, Маляров, Адукор, Кенесов, Шина, Рафаэль.

Туран Казахстан – Львов Украина – 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей по Нур-Султана.

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