Товарищеские матчи. «Динамо» Киев разгромил «Кайрат», «Актобе» проиграл «Томи» и другие матчи

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.
Анталья, Турция
Мактаарал Казахстан – Оболонь Украина – 1:1
«Мактаарал»
Голы: Сидельников, 90+4.
Окжетпес Казахстан – Волгарь Россия – 0:1
«Окжетпес»
Состав: Довгаль, Амантаев, Куксин, Идрисов, Эрмекуулы, Бурибаев, Шамши, Жумаханов, Стоянович, Молдакараев, Сарсенов.
Шахтер Казахстан – Шинник Россия – 1:0
«Шахтер»
Голы: Досмагамбетов.
Состав: Трофимец, Досмагамбетов, Чосич, Граф, Хозин, Габышев, Каньяс, Букорац (Назымханов), Назаренко, Аветисян (Свиридов), Муртазаев (Таттыбаев).
Кайрат Казахстан – Динамо Украина – 4:0
«Кайрат»
Состав: Устименко, Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат, Гуральский, Квачковский, Сейдахмет, Алыкулов, Усенов, Швырев.
Аксу Казахстан – Велес Россия – 1:1
«Аксу»
Голы: игрок на просмотре.
Состав: Исламкулов, Жилов, Попов, Баркунов, Суюмбаев, Оспанов, Азаров, Бачек, Красотин, Марат, игрок на просмотре.
Актобе Казахстан – Томь Россия – 0:1
«Актобе»
Состав: Покатилов, Логвиненко, Жулпа, Темирхан, Кыбырай, Шомко, Маляров, Адукор, Кенесов, Шина, Рафаэль.
Туран Казахстан – Львов Украина – 0:0
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей по Нур-Султана.
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