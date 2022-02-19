«Кызыл-Жар» подписал экс-защитника тульского «Арсенала» Довбню (Metaratings)

Как стало известно Meta-ratings.kz, «Кызыл-Жар» подписал 26-летнего российского защитника Александра Довбню.

Довбня является воспитанником московского «Локомотива». В 2016 году отправился на Кипр, где выступал за «Этникос» и «Пафос». В 2019 году футболист вернулся в Россию, где играл за тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор».

В 2013 году Довбня в составе юношеской сборной России U-17 стал чемпионом Европы. Также Александр выступал за молодежную сборную России.

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