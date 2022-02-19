Олимпиада-2022. Коньки. Схаутен выиграла масс-старт, Морозова – 14-я

19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет женской масс-старт в конькобежном спорте.

Казахстанка Надежда Морозова вышла в финал.

Пекин, Китай

Конькобежный спорт

Женщины

Масс-старт

Финал

1. Ирен Схаутен (Нидерланды)

2. Ивани Блондин (Канада)

3. Франческа Лоллобриджида (Италия)

4. Мия Килбург (США)

5. Ким Бо Рым (Южная Корея)

6. Валери Мальто (Канада)...

14. Надежда Морозова (Казахстан)

Второй полуфинал

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 60 очков

2. Ким Бо Рым (Южная Корея) – 44

3. Го Дань (Китай) – 21

4. Ирен Схаутен (Нидерланды) – 13...

8. Надежда Морозова (Казахстан) – 3

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