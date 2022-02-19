Результаты мужского марафона свободным стилем в лыжах на Олимпиаде-2022: Большунов выиграл золото, Величко – 43-й

Теги сборная Казахстана Иван Якимушкин Симен Хегстад Крюгер Александр Большунов Sports.ru - Казахстан Олимпийская сборная Казахстана Спорт Казахстана

Российский лыжник Александр Большунов выиграл коньковый марафон на Олимпиаде в Пекине, казахстанец Евгений Величко закончил гонку 43-м.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжи

Мужчины

50 км, масс-старт, свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.32,7

2. Иван Якимушкин (Россия) – 5,5

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 7,0

4. Артем Мальцев (Россия) – 10,7

5. Шюр Рете (Норвегия) – 15,8

6. Денис Спицов (Россия) – 26,2

7. Клеман Парисс (Франция) – 28,8

8. Скотт Паттерсон (США) – 33,9

9. Вильям Поромаа (Швеция) – 56,4

10. Морис Манифика (Франция) – 57,6

11. Роман Фюргер (Швейцария) – 1.52,1

12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.56,6

13. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.57,5

14. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.58,4

15. Жюль Ляпьер (Франция) – 2.17,6...

43. Евгений Величко (Казахстан) – 5.22,2

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