Женская сборная Казахстана по футзалу встретится со Словенией, Литвой и Боснией и Герцеговиной

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка квалификационных этапов Чемпионата Европы-2023 среди женщин. Женская сборная Казахстана по футзалу начнет в предварительном раунде. Казахстанки попали в группу В, где встретится со Словенией, Боснией и Герцеговиной и Литвой.

Все матчи группового этапа пройдут в Литве с 10 по 15 мая 2022 года. Победитель группы и лучшая команда среди обладателей вторых мест выйдут в основной раунд.

В основном раунде победитель группы В попадет в группу 1 (где сыграет с Испанией, Финляндией (хозяева) и Швецией), а лучшая из занявших вторые места в предварительном раунде команда в группу 4 (где сыграет с Россией, Венгрией и Чехией).

Основной раунд пройдет с 16 по 23 октября. Четыре победителя групп основного раунда выйдут в финальную стадию.

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