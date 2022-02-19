ФК «Актобе» построит новую академию

На основании постановления областного маслихата Актобе от 15 декабря 2021 года, в городе стартует строительство новой футбольной детско-юношеской академии ФК «Актобе».

Возводимый комплекс детско-юношеской академии будет отвечать всем передовым и современным требованиям.

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