ФК «Актобе» построит новую академию

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На основании постановления областного маслихата Актобе от 15 декабря 2021 года, в городе стартует строительство новой футбольной детско-юношеской академии ФК «Актобе».

Возводимый комплекс детско-юношеской академии будет отвечать всем передовым и современным требованиям.

 
 
 
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