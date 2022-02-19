Сборная Казахстана по баскетболу попала в одну группу с Ираном, Японией и Сирией на Кубке Азии-2022

18 февраля в в столице Индонезии, в городе Джакарта состоялась жеребьевка Кубка Азии среди мужских команд 2022 года, по итогам которой стали известны соперники сборной Казахстана по баскетболу.

Страны участники турнира: За Кубок Азии будут бороться 16 команд прошедших квалификационный отбор – хозяева турнира сборная Индоненизии, Австралия, Бахрейн, Китай, Китайский Тайбэй, Индия, Иран, Япония, Иордания, Казахстана, Корея, Ливан, Новая Зеландия, Филиппины, Саудовская Аравия и Сирия.

Итоги жеребьевки: казахстанцы попали в группу C вместе со сборными Ирана, Японии и Сирии.

Предстоящий 30-й юбилейный розыгрыш Кубка Азии 2022 года пройдет с 12 по 24 июля 2022 года в Индонезии, в городе Джакарта.

Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой

Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге