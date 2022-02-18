Гоу отправится на третий сбор с «Актобе». Это его последний шанс проявить себя (Metaratings)

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что ивуарийский форвард Жерар Гоу отправится на третий сбор «Актобе».
«Тренерский штаб скептически относится к перспективам Гоу в команде, однако ему дадут еще один шанс.
Ожидается, что на третьем сборе африканец сыграет в контрольных матчах, после чего буде принято окончательное решение о его будущем в «Актобе».
Также у Гоу есть и другие варианты в клубах чемпионата Казахстана», – пишет источник.
Статистика экс-игрока «Кайрата» здесь.
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