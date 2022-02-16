Тренер «Актобе» Муханов: «Такой удлиненный сбор влияет на психологическое состояние. Надо делать короче – 14 дней максимум»

Главный тренер «Актобе» Владимир Муханов дал интервью клубной пресс-службе.

– Владимир Васильевич, второй сбор завершили контрольной игрой с «Томью». Сравнивая с матчем против «Кубани», какие выводы можете сделать по этим двум последним встречам?

– Никаких выводов здесь делать не надо. Поскольку по сравнению с игрой с «Кубанью», у нас просто пять человек выпало из строя. У кого-то травма посерьезнее, у кого-то – микротравма. Мы практически потеряли группу атаки, отсюда и собственно впереди играли не так, как обычно. То есть не хватало взаимопонимания. Поэтому с «Кубанью» на одном этапе были, а с «Томью» уже – 17-й день сборов. Что психологически очень трудно. Ребята двигались, что-то делали, но все это было без эмоции.

– Остались ли Вы довольны той работой, которая была проделана на этих сборах?

– Все, что запланировано – было сделано. Единственный момент в том, что такой удлиненный сбор все-таки влияет на психологическое состояние. Надо делать короче – 14 дней это максимум.

– «Актобе» подписал контракт с Никитой Маляровым, который успел отличиться уже забитым мячом. Как оцениваете игру данного новичка?

– Ну что от него ожидал, то и увидел. Он умеет вести игру, неплохо видит поле. Обладает скрытыми передачами. Поэтому на этом этапе он выглядит хорошо, хотя должен добавлять.

– На днях вышел официальный календарь на предстоящий сезон. Первые матчи у нас не самые легкие – с «Кайратом» и «Астаной» на выезде. Что скажете?

– Да ничего. Со всеми надо играть. Какая разница, в начале или конце.

– Есть ли понимание, что после заключительного третьего сбора команда подойдет к началу чемпионата в оптимальной форме?

– Я надеюсь, что мы расширим список наших футболистов. Нам необходимо доукомплектоваться и продолжить подготовку к будущему сезону.

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