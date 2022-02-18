Казахстанские фигуристы заняли второе место на турнире в Венгрии

Казахстанские фигуристы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев заняли второе место на международном турнире Jégvirág Cup в Венгрии.

Они набрали 125.47 очков.

Победителями стали Мария Игнатьева и Даниил Семко, выступающие под флагом Венгрии (157.47 очков).

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