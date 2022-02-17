Давид Лория: «Цель-мечта: привезти через пять лет в нашу страну молодежный Евро»

Кандидат в президенты КФФ, экс-игрок сборной Казахстана по футболу и экс-гендир «Астаны» Давид Лория рассказал о своей главной цели.

– За эти поездки по регионам Казахстана, я часто рассказываю о своей программе, но пока нигде не озвучивал свою цель-мечту. Думаю, пришло время поделиться ею с вами.

2027-й год. Очень хочу через 5 лет привезти в нашу страну Чемпионат Европы среди молодежных сборных до 21 года. Я консультировался со специалистами из УЕФА в частном порядке и понял, что это вполне реальная задача. Хоть и не простая.

Что это нам дает? Первое. Развитие инфраструктуры естественным путем. Для проведения молодежного ЕВРО нам необходимо заявить 8 стадионов европейского уровня. Но, в отличие от взрослого ЕВРО, необязательно иметь супер современные арены уровня люкс. Достаточно привести в надлежащий вид те, что у нас уже есть. Просто представьте себе: в 8 городах стадионы будут отремонтированы по стандартам УЕФА, обзаведутся полями хорошего уровня.

Второе. В этих городах необходимо будет построить 2 базы для размещения участников. С хорошими полями. Которые будут служить футболу и после ЕВРО.

Третье. Города, выбранные для проведения матчей турнира, получат возможность принять определенный туристический поток и получат хорошую рекламу на весь мир. Улучшить свою инфраструктуру.

Четвертое. Сама КФФ получит уникальную возможность принять участие в организации крупного мероприятия, что повысит ее собственные скиллы и авторитет организации в глазах европейских коллег.

Пятое – самое главное: наша сборная примет участие в турнире на правах хозяина. Это значит, что абсолютно у всех нынешних 14-16-летних юношей перед глазами будет осязаемый шанс сыграть против сильнейшей молодежи Европы, будущих звезд уровня Мбаппе, Левандовского и Холланда.

23 года назад я сам был участником такого большого турнира, когда наша молодежная сборная пробилась на Чемпионат мира в Нигерии. Это было огромное событие в нашей футбольной жизни, мы получили неоценимый опыт, выходили на поле против Эстебана Камбьяссо и Стипе Плетикосы. А героями того турнира стали Хави, Роналдинью и Икер Касильяс. И скажу вам откровенно: заполучить проведение молодежного ЕВРО-2027 вполне реально. Естественно, нам не обойтись без поддержки государства. Но эффект и польза от этого будет вполне конкретна и осязаема. Это не вбухивание миллиардов в легионеров, а большая возможность улучшить инфраструктуру и качество нашего футбола. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить соседнюю Россию, у которой после Чемпионата мира-2018 имеются самые современные стадионы даже в таких городах как Саранск. Организовав мероприятие на высшем уровне, теперь Россия имеет возможность принимать у себя матчи ЕВРО, Суперкубка Европы.

Если нам удастся привезти в Казахстан ЕВРО для молодежных сборных, то мы не только повысим качество своей инфраструктуры, но и дадим мощный импульс развитию детско-юношеского футбола. Только представьте: наши дети не просто будут заниматься своим любимым видом спорта, но и получат хорошие поля в пользование после завершения турнира.

Со своей стороны, я хорошо представляю, какой это титанический труд. Но исходя из предварительных консультаций в кулуарах УЕФА, и как человек, уже близкий к этой организации в качестве этакого инфлюенсера от Казахстана, могу сказать, что шансы у нас вполне реальные. Поэтому я ставлю эту задачу перед собой как одну из главнейших и масштабных. Если сумею ее выполнить, то буду считать себя счастливым человеком. Но важнее, чтобы были счастливы наши юные футболисты, ведь это исполнение их мечты!

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