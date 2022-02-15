Юношеская сборная Казахстана по футзалу примет участие в ЧЕ-2022. Основной раунд Чемпионата Европы-2022 среди юношей до 19 лет по футзалу пройдет в финском городе Янаккала.

Наша команда попала в группу 4, где ее соперниками будут Польша, Босния и Герцеговина, а также хозяйка этапа – Финляндия.

Команды, принимающие участие в основном этапе, разбиты на 7 групп. Победители каждой из групп в основном раунде пополняют список команд, которые сыграют в финальной стадии в Испании. Матчи финального этапа пройдут с 3 по 10 сентября в испанском городе Хаэн.

В целях подготовки к основному раунду на УТС (с 1 по 14 марта, г.Алматы) сборной Казахстана до 19 лет в расширенный список вызваны 15 игроков (в окончательный состав войдут 12 игроков):

🧤Дінмұхаммед Ипмағамбетов («Қайрат»)

🧤Мұңайтпас Козылов («Аят»)

🧤Андрей Голубничий («Ақтөбе»)

🔰Ержан Кәрменов («Қайрат»)

🔰Лев Ким («Қайрат»)

🔰Ақтілек Бауыржанұлы («Қайрат»)

🔰Нұржан Сарқыт («Қайрат»)

🔰Дарын Абдеш («Қайрат»)

🔰Ерсұлтан Өтегенов («Аят»)

🔰Вадим Булдин («Аят»)

🔰Қанат Әуезов («Аят»)

🔰Роман Вольман («Тұлпар»)

🔰Алдияр Баданов («Тұлпар»)

🔰Асылхан Қарсақбаев («Тұлпар»)

🔰Руслан Үргенішбаев («Рахмет»)

Старший тренер – Семен Палагутин («Қайрат»)

Ассистент старшего тренера – Александр Дьяченко («Тұлпар»)

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей указано по Нур-Султану

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