Кайрат Оразбеков: «120-е – это не то место, на котором должен находиться Казахстан. Наша задача быть в числе лидеров»

Кандидат в президенты КФФ, почетный президент АФК «Кайрат», председатель комитета футзала и пляжного футбола КФФ Кайрат Оразбеков коротоко рассказал о своей предвыборной программе.

— Все ее тезисы будут опубликованы. В основном они будут касаться развития инфраструктуры футбола. Массовый спорт должен быть подпиткой спорта профессионального, помимо того, что на нем держится здоровье нации. Профессиональный футбол невозможен без массового, а массовый – без инфраструктуры. Нужно вернуть инфраструктуру, которая была при союзе. Нужно строить поля, начиная от районных центров и заканчивая областными. Это направление будет называться «1000 полей» и нам необходимо ее осуществить.

Также идет речь о возрождении детско-юношеских, школьных, студенческих соревнований. Нами создана программа вертикального развития, которая позволит решить проблему возрастных групп, ныне выпадающих из тренировочного и соревновательного процессов. Все это работало бессистемно. Мы хотим выстроить и создать интеллектуальную базу. Еще один наш посыл: большой футбол должен быть частным. Бюджеты клубов должны постепенно уходить от государственных средств к крупным компаниям.

— Вы на хорошем счету у УЕФА и лучших клубов мира. Та же «Барселона» благодаря вам хорошо знает, как казахи умеют развивать спорт. Насколько важны международные связи для президента федерации футбола?

— Интеграция в мировой футбол – один из важнейших факторов. Именно благодаря полезным связям, участию в международных форумах и турнирах, моя команда находится в тренде мирового футбола. Мы понимаем все процессы и направления, в которым движется мировой футбол. Мы заранее готовы ко всем изменениям, участвуем в постоянном развитии, преобразовании.

Для Казахстана важно знать это и участвовать в главных мировых футбольных процессах. Коммуникации с мировыми лидерами футбола дают возможность обучать наших специалистов и не отставать от всего футбольного мира. 120 – это не то место, на котором должен находиться Казахстан. Наша задача быть в числе лидеров и на примере АФК «Кайрат» и сборной Казахстана по футзалу мы видим, что это возможно.

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