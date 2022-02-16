Олимпиада-2022. Казахстанские лыжницы не вышли в финал

На Олимпийских играх-2022 прошли соревнования в женском командном спринте.

Казахстанские лыжницы Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина показали десятый результат во втором полуфинале и не вышли в заключительный этап.

Обладательницами золотых медалей стали спортсменки из Германии.

Казахстан снова самый щедрый на Олимпиаде: за золото полагается 250 тысяч долларов. Но пока претендентов на деньги немного

Экс-хоккеист «Барыса» Мусоров уехал играть в США: живет в местной семье, занимается благотворительностью, уже сделал три ассиста

Казахстан провел очень странный товарняк: лидеры сборной не приехали, соперник собрался за два дня, а трансляция опоздала на 15 минут