Олимпиада-2022, шорт-трек. Казахстанка Тихонова дисквалифицирована в четвертьфинале

На Олимпиаде-2022 проходят соревнования по шорт-треку среди женщин.

Казахстанка Ольга Тихонова выступила в третьем четвертьфинальном забеге, однако получила штраф и не отобралась в полуфинал.

Изначально она заняла четвертое место с результатом 2:23.48, однако позднее судьи пересмотрели решение.

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