Олимпиада-2022. Казахстанец Кучин завершил выступления в слаломе

На Олимпиаде-2022 завершились соревнования по мужскому слалому.
Казахстанский горнолыжник Захар Кучин по итогам двух заездов показал время 2:02.66 и занял 36 место из 45 финишировавших.
Олимпийским чемпионом стал француз Ноэль Клеман.
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