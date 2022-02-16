Олимпиада-2022. Казахстанец Кучин завершил выступления в слаломе

На Олимпиаде-2022 завершились соревнования по мужскому слалому.

Казахстанский горнолыжник Захар Кучин по итогам двух заездов показал время 2:02.66 и занял 36 место из 45 финишировавших.

Олимпийским чемпионом стал француз Ноэль Клеман.

Казахстан снова самый щедрый на Олимпиаде: за золото полагается 250 тысяч долларов. Но пока претендентов на деньги немного

Экс-хоккеист «Барыса» Мусоров уехал играть в США: живет в местной семье, занимается благотворительностью, уже сделал три ассиста

Казахстан провел очень странный товарняк: лидеры сборной не приехали, соперник собрался за два дня, а трансляция опоздала на 15 минут