Ильяс Хамзин о своей мотивации: «Выхожу в клетку ради мамы»

Этнический казах Ильяс Хамзин является одной из звезд лиги RCC, и вот его уже второй бой возглавляет турнир промоушена.

На этот раз у него в соперниках очень опытный бразилец с поясом BRAVE.

О своей подготовке Хамзин рассказал в интервью Championat.com:

– Очень плотный лагерь был. Петр Ян, Ярослав Амосов, Хамзат Чимаев, Дамир Исмагулов, Артем Фролов, Владимир Канунников, Рафаэль Физиев, Шимон Смотрицкий. Проверил себя с хорошими ребятами, получил хороший опыт. Знаешь, Таиланд – это такое место, где собираются настоящие «отморозки» боевых единоборств.

— Одним из самых жестких можно назвать Хамзата Чимаева?

— У нас был спарринг с ним. Он такой парнишка, заряженный, включенный. Показывает всем, что он не просто там, в UFC. Мы с ним начали рубиться, но потом он перевел меня в партер – оставшиеся две минуты меня держал внизу.

— Он сможет стать чемпионом UFC?

— Бернс такой камушек, у которого есть и банка, и отличные навыки борьбы. Я не могу уверенно сказать, что бой для Чимаева будет простым. Там еще есть такой парнишка Шавкат Рахмонов. У всех есть шансы стать чемпионом, в том числе и у Чимаева.

— Многие пророчат тебе будущее в UFC, в том числе и потому, что ты партнер Петра Яна. Когда мы тебя увидим в этой лиге?

— Я в себе уверен, я с любым подерусь, любому дам бой. Я хочу набраться еще опыта, чтобы залететь в UFC уверенно. Надо еще кое-чему обучиться. Нет никаких точных планов, когда я дебютирую там, часто все происходит очень резко, могут предложить выйти на замену. И я готов. Но пока я здесь, в RCC.

— Касательно твоего боя. Сантьяго уже успел отметиться высказываниями в твою сторону.

— Он отметил меня в «Инстаграме» и написал, что сломает мою худую задницу. Хотел ему написать, что он там со штангой спит, что разбрасывается такими словами. Я заряжен, ему придется отвечать за них.

— Слушай, вот эта история про то, что российские бойцы всегда призывают отвечать за свои слова. Это наша особенность?

— У нас такой менталитет. Ты представляешь, тебе 11-12 лет, а к тебе подходят два тела, чтобы забрать твой телефон. Представляешь, как характер закаляется. В Америке свобода слова, они многие вещи пропускают. Но здесь так не сработает. Мужчина должен отвечать за свои поступки, вести себя достойно.

— А был ли выбор в плане будущего? Что, если не бои?

— До 2018 года, пока отец был жив, мы двигались и работали с ним, помогал. Было откуда зарабатывать. На тот момент у меня было две дочери, а в 2017 году мы узнали, что будет еще мальчик. Это сыграло большую роль в моей жизни. Он родился, тут как раз все начиналось. С кого он будет брать пример, кем станет? Сейчас ему три года, он во многом меня копирует: ходит со мной на тренировки, копирует стиль одежды, да и поведение в принципе. Это что-то за пределами обычных слов, невозможно передать, хотя многие знают, о чем я говорю.

— Что ты сам впитал от своего отца?

— Отец мой детдомовский, поэтому сильную любовь не мог мне передать. Но потом я его понял. Я, когда поймал с ним эту связь отца и сына – это настоящее счастье. Сейчас жалею, что мало с ним общался, но я думаю, он сейчас все видит и улыбается. Мне не хватает его наставлений и похвалы. Но главное, что он мне передал – это то, что нет ничего дороже семьи в этой жизни. Знаешь, сейчас я выхожу в клетку в том числе и ради своей мамы. Хочу дать ей достойную пенсию.

Казахстан снова самый щедрый на Олимпиаде: за золото полагается 250 тысяч долларов. Но пока претендентов на деньги немного

Экс-хоккеист «Барыса» Мусоров уехал играть в США: живет в местной семье, занимается благотворительностью, уже сделал три ассиста

Казахстан провел очень странный товарняк: лидеры сборной не приехали, соперник собрался за два дня, а трансляция опоздала на 15 минут