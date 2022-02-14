Федерация конькобежцев Казахстана упразднила должность вице-президента. Ее занимала мать Дениса Тена

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Федерация конькобежцев Казахстана упразднила должность вице-президента.

Ее занимала мать бронзового призера Олимпиады-2014 Дениса Тена – Оксана Тен.

Ранее тренеры федерации организовали пресс-конференцию, где заявили, что вице-президент самостоятельно решает все вопросы без учета их мнения.

Оксана Тен не была согласна с обвинениями и призывала недовольных к диалогу.

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