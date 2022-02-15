Две овчарки выбежали на поле во время матча «Аксу» и «Краснодара-2»

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Две овчарки выбежали на поле во время товарищеского матча между «Аксу» и «Краснодаром-2», сразу после назначения пенальти в ворота казахстанцев.

Одна из овчарок погрызла мяч, другая выбежала на газон. Через несколько секунд обе покинули поле.

Игра проходила 12 февраля в Турции и закончилась победой краснодарцев со счетом 3:0.

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