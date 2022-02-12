Товарищеские матчи. Карагандинский «Шахтер» проиграл донецкому «Шахтеру», «Кайрат» «Навбахору» и другие матчи

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.
Анталья, Турция
Окжетпес Казахстан – Заря Украина – 1:1
«Окжетпес»
Голы: Молдакараев, 23.
Состав: Абжанов, Амантаев, Куксин, Идрисов, Шамши, Эрмекуулы, Драченко, Стоянович, Жумаханов, Молдакараев, Сарсенов.
Атырау Казахстан – Ворскла Украина – 2:1
«Атырау»
Голы: Гжельчак, 15, Филипович, 34.
Состав: Айрапетян, Калмуратов, Тарасов, Бисси, Барановский, Набиханов, Такулов, Сейткалиев, Парагульгов, Филипович, Гжельчак.
Шахтер Казахстан – Шахтер Украина – 1:2
«Шахтер»
Голы: Маляров, 69.
Состав: Шацкий, Габышев (Маляров, 54), Граф, Хозин, Досмагамбетов, Букорац, Чосич, Аветисян, Каньяс, Ковталюк, Муртазаев.
Кайрат Казахстан – Навбахор Узбекистан – 0:1
«Кайрат»
Состав: Устименко, Астанов, Буранчиев, Баньяк, Кургин, Крачковский, Гуральский, Усенов, Жалолиддинов, Алыкулов, Канте.
Аксу Казахстан – Краснодар-2 Россия – 0:3
«Аксу»
Состав на 1-й тайм: Кучеренко, Жыргалбекуулу, Баркунов, Обилор, Суюмбаев, Бакаев, игрок на просмотре, Марат, Кулжанов, Какимов, Турысбек.
Состав на 2-й тайм: Исламкулов, Оспанов, Попов, Жаксыбаев, Сартаков, Жасанов. Азаров, Каиркенов, Тунгышбаев, Красотин, Марусич.
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