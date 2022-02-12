Товарищеские матчи. Карагандинский «Шахтер» проиграл донецкому «Шахтеру», «Кайрат» «Навбахору» и другие матчи

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Ворскла Заря товарищеские матчи (клубы) Олимп-ФНЛ высшая лига Казахстан Кайрат высшая лига Узбекистан Атырау Окжетпес Шахтер Караганда Краснодар Навбахор Жасулан Молдакараев Краснодар-2 Д2 Казахстан Аксу Кирилл Маляров Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.

Анталья, Турция

 

Окжетпес Казахстан – Заря Украина – 1:1

 

«Окжетпес»

Голы: Молдакараев, 23.

Состав: Абжанов, Амантаев, Куксин, Идрисов, Шамши, Эрмекуулы, Драченко, Стоянович, Жумаханов, Молдакараев, Сарсенов.

 

 

Атырау Казахстан – Ворскла Украина – 2:1

 

«Атырау»

Голы: Гжельчак, 15, Филипович, 34.

Состав: Айрапетян, Калмуратов, Тарасов, Бисси, Барановский, Набиханов, Такулов, Сейткалиев, Парагульгов, Филипович, Гжельчак.

 

 

Шахтер Казахстан – Шахтер Украина – 1:2

 

«Шахтер»

Голы: Маляров, 69.

Состав: Шацкий, Габышев (Маляров, 54), Граф, Хозин, Досмагамбетов, Букорац, Чосич, Аветисян, Каньяс, Ковталюк, Муртазаев.

 

Кайрат Казахстан – Навбахор Узбекистан – 0:1

 

«Кайрат»

Состав: Устименко, Астанов, Буранчиев, Баньяк, Кургин, Крачковский, Гуральский, Усенов, Жалолиддинов, Алыкулов, Канте.

 

Аксу Казахстан – Краснодар-2 Россия – 0:3

 

«Аксу»

Состав на 1-й тайм: Кучеренко, Жыргалбекуулу, Баркунов, Обилор, Суюмбаев, Бакаев, игрок на просмотре, Марат, Кулжанов, Какимов, Турысбек.

Состав на 2-й тайм: Исламкулов, Оспанов, Попов, Жаксыбаев, Сартаков, Жасанов. Азаров, Каиркенов, Тунгышбаев, Красотин, Марусич. 

 

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