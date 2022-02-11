«Аксу» подписал лучшего футболиста Кыргызстана 2018 Кайрата Жыргалбек-уулу

Теги высшая лига Казахстан Дордой Аксу Кайрат Жыргалбек-уулу Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

По информации Sports.ru Казахстан кыргызстанский полузащитник Кайрат Жыргалбек-уулу переходит в «Аксу».

В 2018 году он признавался лучшим футболистом Кыргызстана.

Последним клубом 28-летнего хавбека был «Дордой».

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