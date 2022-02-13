Олимпиада-2022. Шорт-трек. Шаоан Лю победил, Ажгалиев – 4-й

13 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в шорт-треке на дистанции 500 м у мужчин. Шаоан Лю победил, казахстанец Абзал Ажгалиев занял 4-е место.

Пекин, Китай

Шорт-трек

Мужчины

500 м

Финал А

1. Шаоан Лю (Венгрия) – 40.338

2. Константин Ивлиев (Россия) – 40.451

3. Стивен Дюбуа (Канада) – 40.689

4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) – 40.889

5. Пьетро Сигель (Италия) – DNF

Финал В

1. У Дацзин (Китай) – 41.157

2. Павел Ситников (Россия) – 41.217

3. Денис Никиша (Казахстан) – 41.329

4. Робертс Крузбергс (Латвия) – 41.465

Полуфинал

Забег 1

1. Константин Ивлиев (Россия) – 40.655

2. Пьетро Сигель (Италия) – 40.847

3. Павел Ситников (Россия) – 40.848

4. Денис Никиша (Казахстан) – 41.005

5. Робертс Крузбергс (Латвия) – 41.870

Забег 2

1. Шаоан Лю (Венгрия) – 40.157

2. Абзал Ажгалиев (Казахстан) – 40.462

3. У Дацзин (Китай) – 40.478

4. Стивен Дюбуа (Канада) – 40.825

5. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – DNF

Четвертьфинал

Забег 1

1. Денис Никиша (Казахстан) – 40.355

2. Павел Ситников (Россия) – 40.643

3. Жэнь Цзывэй (Китай) – 40.714

4. Сунь Лон (Китай) – 40.779

5. Адиль Галиахметов (Казахстан) – 40.925

Забег 3

1. Константин Ивлиев (Россия) – 40.351

2. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 40.636

3. Абзал Ажгалиев (Казахстан) – 40.643

4. Джон-Генри Крюгер (Венгрия) – 40.844

5. Стийн Десмет (Бельгия) – 40.718

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