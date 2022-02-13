Олимпиада-2022. Шорт-трек. Шаоан Лю победил, Ажгалиев – 4-й

13 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в шорт-треке на дистанции 500 м у мужчин. Шаоан Лю победил, казахстанец Абзал Ажгалиев занял 4-е место.
Пекин, Китай
Шорт-трек
Мужчины
500 м
Финал А
1. Шаоан Лю (Венгрия) – 40.338
2. Константин Ивлиев (Россия) – 40.451
3. Стивен Дюбуа (Канада) – 40.689
4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) – 40.889
5. Пьетро Сигель (Италия) – DNF
Финал В
1. У Дацзин (Китай) – 41.157
2. Павел Ситников (Россия) – 41.217
3. Денис Никиша (Казахстан) – 41.329
4. Робертс Крузбергс (Латвия) – 41.465
Полуфинал
Забег 1
1. Константин Ивлиев (Россия) – 40.655
2. Пьетро Сигель (Италия) – 40.847
3. Павел Ситников (Россия) – 40.848
4. Денис Никиша (Казахстан) – 41.005
5. Робертс Крузбергс (Латвия) – 41.870
Забег 2
1. Шаоан Лю (Венгрия) – 40.157
2. Абзал Ажгалиев (Казахстан) – 40.462
3. У Дацзин (Китай) – 40.478
4. Стивен Дюбуа (Канада) – 40.825
5. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – DNF
Четвертьфинал
Забег 1
1. Денис Никиша (Казахстан) – 40.355
2. Павел Ситников (Россия) – 40.643
3. Жэнь Цзывэй (Китай) – 40.714
4. Сунь Лон (Китай) – 40.779
5. Адиль Галиахметов (Казахстан) – 40.925
Забег 3
1. Константин Ивлиев (Россия) – 40.351
2. Хван Дэ Хон (Южная Корея) – 40.636
3. Абзал Ажгалиев (Казахстан) – 40.643
4. Джон-Генри Крюгер (Венгрия) – 40.844
5. Стийн Десмет (Бельгия) – 40.718
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