Бруно и Чикида подписали контракт с «Мактааралом»

Бразильский полузащитник Алекс Бруно де Соуза Силва и белорусский защитник Павел Чикида подписали контракт с «Мактааралом».

Бруно играл в чемпионатах Бразилий, Польши, Южной Кореи и Молдовы. С 2019 года Алекс защищал цвета «Атырау».

Последним клубом Чикиды был белорусский «Гомель».

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