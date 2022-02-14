«Туран» подписал Диакате

Сенегальский полузащитник Абдулайе Диакате стал игроком «Турана».

Ранее 34-летний хавбек играл в Казахстане за «Тараз», «Атырау» и «Ордабасы».

В КПЛ-2021 Диакате провел 16 матчей и забил три гола, статистика здесь.

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