«Атырау» представил польского защитника Барановски и попрощался с Алексом Бруно

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Польский защитник Павел Барановски стал игроком «Атырау».

Последним клубом 31-летнего игрока был «Гурник» Ленчна, статистика здесь.

 
 
 
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Публикация от ОФК «Атырау» | RFC “Atyrau” (@fc_atyrau)

Также клуб объявил об уходе бразильского хавбека Алекса Бруно.

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