«Атырау» представил польского защитника Барановски и попрощался с Алексом Бруно

Польский защитник Павел Барановски стал игроком «Атырау».
Последним клубом 31-летнего игрока был «Гурник» Ленчна, статистика здесь.
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Также клуб объявил об уходе бразильского хавбека Алекса Бруно.
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