Олимпиада-2022. Калмурзаева упала в снег и не вышла во второй финал во фристайл-акробатике

Казахстанка Акмаржан Калмурзаева не смогла выйти во второй финал соревнований по фристайл-акробатике.

В первом финале она заняла предпоследнее, 11 место, не сумев войти в шестерку лучших участниц.

Результат Калмурзаевой после двух попыток – 52.36, 71.23. Первый прыжок казахстанки завершился падением в снег, а вторую попытку пришлось повторять из-за съезда с трассы.

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