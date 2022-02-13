Морозов досрочно проиграл де Андраде

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов провел третий бой в лиге.

Первый раунд Морозов разобрал соперника, как в стойке, так и в партере, однако во второй пятиминутке Дуглас Силва де Андраде перехватил инициативу, задушив соперника в партере.

Таким образом, Морозов потерпел второе поражение удушением в UFC.

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