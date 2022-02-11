Олимпиада-2022, шорт-трек. Все казахстанцы вышли в четвертьфинал на дистанции 500 метров

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Казахстанские шорт-трекисты Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев стали четвертьфиналистами Олимпиады-2022 на дистанции в 500 метров.

  • Галиахметов – 40.722, второе место в забеге.
  • Никиша – 40.482, первое место в забеге.
  • Ажгалиев – 40.870, первое место в забеге.

Стадии плей-офф, включая финал, пройдут 13 февраля.

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