«Окжетпес» назвал соперников на втором УТС

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«Окжетпес» опубликовал список соперников на втором УТС в Турции.

  • 12 февраля – «Заря» (Украина);
  • 15 февраля – «Волгарь» (Россия);
  • 18 февраля – «Камаз» (Россия);

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