«Окжетпес» назвал соперников на втором УТС

«Окжетпес» опубликовал список соперников на втором УТС в Турции.
- 12 февраля – «Заря» (Украина);
- 15 февраля – «Волгарь» (Россия);
- 18 февраля – «Камаз» (Россия);
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