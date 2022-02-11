Ветеран футбола Мазманьян об отказе Джаксыбекова участвовать в выборах президента КФФ: «Это решение ему далось непросто, а значит, оно было взвешено и обдумано»

Президент КФФ Адильбек Джаксыбеков решил не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Это решение прокомментировал известный судья, ветеран футбола Александр Мазманьян:

– Как бы то не было, мы все должны сказать спасибо Адильбеку Рыскельдиновичу за проделанную работу. Мы с ним вместе работали в ФФК с 2007 года, когда он был избран президентом Федерации. Тогда офис был в Алматы, и именно им был инициирован переезд офиса ФФК в Астану. Это было очень важное политическое решение, так как орган, который определяет стратегию развития самого популярного вида спорта, должен располагаться в главном городе страны. Джаксыбеков сумел выстроить правильную работу Федерации, собрав команду профессионалов, которые очень важно, что смотрели с ним в одну сторону и осуществляли уверенное движение вперед нашего футбола. Так же именно Адильбек Рыскельдинович первым принял решение по привлечению иностранных специалистов для построения работы. Был приглашен Николай Владиславович Левников, с помощью которого появились новые имена в судействе, поднялся авторитет казахстанских судей, как внутри страны, так и в УЕФА. Позже эта практика продолжилась не только в судействе, так иностранные профессионалы работали в детско-юношеском футболе, в сборных командах, внеся большой вклад и в другие направления работы Федерации.

– На Ваш взгляд, насколько верным было решение Джаксыбекова не выдвигать свою кандидатуру на новый срок?

– Адильбек Рыскельдинович – огромный фанат футбола, он не только руководил им, но и сам играет. Его можно увидеть на футбольном поле почти каждые выходные. Это я знаю не понаслышке, так как не раз самому приходилось ему противостоять на поле. Поэтому, я уверен, что это решение ему далось непросто, а значит оно было полностью взвешено и обдумано. Хотелось бы, чтобы новое руководство КФФ, вне зависимости кто это будет, по заслугам оценили работу команды Джаксыбекова, а не так, как у нас стало модно в последнее время критиковать.

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль