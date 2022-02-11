Адильбек Джаксыбеков: «Считаю, что настало время уступить пост президента федерации»

Президент КФФ Адильбек Джаксыбеков покинет свой пост после избрания нового руководителя.

«Несмотря на то, что большинство членов КФФ выразило мне поддержку и выдвинуло мою кандидатуру, я принял решение не баллотироваться на новый срок. Считаю, что настало время уступить пост президента федерации. Посмотрите, сколько достойных кандидатов претендует на пост президента КФФ, и какой интерес казахстанской общественности прикован к предстоящим выборам. Это говорит о высоком авторитете федерации, о большом интересе к футболу, о большом желании работать во благо его развития и это – тоже плод работы федерации последних лет. Всех кандидатов я хорошо знаю, мы вместе работали многие годы. Уверен, что члены федерации выберут достойного президента, и я желаю всем претендентам удачи в предстоящих выборах.

Хочу выразить благодарность всем своим коллегам, функционерам, футболистам, тренерам, нашим партнерам из ФИФА и УЕФА, с кем мы работали бок о бок все эти годы. Хочу поблагодарить болельщиков за их любовь к этой замечательной игре.

Уверен, что казахстанский футбол продолжит свое поступательное развитие! Я же остаюсь его преданным болельщиком», – говорится в заявлении Джаксыбекова.

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль