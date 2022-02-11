Новички «Аксу» Жилов и Гаджибеков сыграют против сборной Казахстана за команду легионеров

Теги сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Али Гаджибеков Аксу Ислам Жилов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

По информации Sports.ru Казахстан, новички «Аксу» Ислам Жилов и Али Гаджибеков примут участие в товарищеском матче между сборной Казахстана и командой легионеров КПЛ.

Полный состав сборной иностранцев еще неизвестен.

Ранее журналист Адиль Саптаев сообщал, что тренеры клубов уговаривали просматриваемых легионеров принять участие в матче, пообещав им засчитать это как экзамен.

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