Новички «Аксу» Жилов и Гаджибеков сыграют против сборной Казахстана за команду легионеров

По информации Sports.ru Казахстан, новички «Аксу» Ислам Жилов и Али Гаджибеков примут участие в товарищеском матче между сборной Казахстана и командой легионеров КПЛ.

Полный состав сборной иностранцев еще неизвестен.

Ранее журналист Адиль Саптаев сообщал, что тренеры клубов уговаривали просматриваемых легионеров принять участие в матче, пообещав им засчитать это как экзамен.

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