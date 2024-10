Гретцки закончил, Гилмор порвал кресты, а Ягр играл в финале. Легенды НХЛ в 20-м сезоне

У Овечкина и Кросби сейчас как раз такой.

Александр Овечкин (а также Сидни Кросби, Кори Перри и Райан Сутер) начинает 20-й сезон в НХЛ. Это выглядит невероятным, но 20+ сезонов в лиге сыграли более семидесяти человек, а рекорд принадлежит Горди Хоу и Крису Челиосу – по 26. Но у Хоу они все полные (не говоря уж о том, что еще шесть лет он провел в ВХА), а Челиос и начинал маленьким огрызком, и заканчивал.

Мы возьмем несколько примеров легенд прошлых лет с их 20-ми сезонами – и посмотрим, как у них шли дела на этой круглой отметке уже в почтенном возрасте (причем считать будем только более-менее полные сезоны, а если и урезанные, то исключительно из-за травм, ковидов и локаутов). В качестве спойлера: на этой отметке кто-то заканчивал, кто-то боролся с травмами, но и положительных примеров хватает, так что очень уж сильно бояться за судьбу будущего рекорда нет оснований.

Конечно, возраст у всех разный – Овечкин (а также Перри и Сутер) зашел в двадцатый сезон 39-летним, Кросби – 37-летним, а, например, Селянне и вовсе 42-летним. Соответственно, и ожидания от них немного отличаются. Кросби все еще вынужден тащить «Питтсбург» как первая звезда, а от Овечкина уже требуется, скорее, ментальное лидерство и некоторое количество голов для продолжения погони за Гретцки.

Горди Хоу, «Детройт». Сезон-1965/66, 37 лет

19-й сезон: 70 игр, 29+47=76 очков

20-й сезон: 70 игр, 29+46=75 очков

Мистер Хоккей после 20-го сезона играл еще много-много лет, и возраст на нем практически не сказывался. Мало того, три года спустя он выбил первую и единственную в карьере сотню очков! И вплоть до первого ухода из хоккея в 1970-м ни разу не выпал из топ-10 бомбардиров лиги. Да, лучшие сезоны у него остались позади: в 1966-м Хоу последний раз попал в номинацию на «Харт», а «Детройт» последний раз сыграл в финале Кубка Стэнли перед огромным перерывом, который закончился аж в 1995-м. Но по-настоящему постарел он только в 50, когда играл 31-й из своих 32 сезонов в профессиональном хоккее.

Анри Ришар, «Монреаль». Сезон-1974/75, 38 лет

19-й сезон: 75 игр, 19+36=55 очков

20-й сезон: 16 игр, 3+10=13 очков

Младший брат Мориса Ришара никогда не был лучшим игроком лиги и даже своей команды, никогда не набирал много очков и не получил ни одного из основных индивидуальных призов, но сделал невероятную карьеру и вошел в историю как рекордсмен по количеству выигранных кубков (11). 20-й сезон стал для Анри Ришара последним. В ноябре 1974-го он сломал лодыжку в матче с «Баффало» и вернулся только ко второму раунду плей-офф (тогда это был полуфинал), в котором «Монреаль» играл… с «Баффало». Анри набрал в той серии 3 очка в 6 играх, «Канадиенс» одержали две крупных победы (7:0 и 8:2), но в финал, впервые в своей истории, прошли «Сэйбрс».

Уэйн Гретцки, «Рейнджерс». Сезон 1998/99, 37 лет

19-й сезон: 82 игры, 23+67=90 очков

20-й сезон: 70 игр, 9+53=62 очка

Великий тоже поставил точку после 20-го сезона. Предыдущий сложился для его «рейнджеров» неудачно: они не вышли в плей-офф и еще по ходу сезона сменили тренера. Вместо Колина Кэмпбелла, с которым ньюйоркцы еще годом раньше добрались до финала конференции, явно не без протекции Гретцки был назначен Джон Маклер, многолетний помощник Глена Сатера в «Эдмонтоне», выигравший Кубок Стэнли-1990 уже как главный тренер. И в помощниках у него подобрались тоже сплошь знакомые по «Ойлерс» – Крэйг Мактавиш, Чарли Хадди и Кит Эктон.

Однако мощный «нефтяной» десант не помог Уэйну уйти красиво. «Рейнджерс» сыграли чуть лучше, чем в предыдущем сезоне, но все равно были далеко от плей-офф. Гретцки, хоть и оставался лучшим игроком команды, был объективно тяжеловат, да еще и пропустил месяц из-за проблем со спиной – и впервые в карьере не забил даже 10 голов.

Позже он рассказывал, что еще в январе-феврале решил, что пора заканчивать. А официально объявил об уходе из хоккея за пару дней до последнего матча сезона против «Питтсбурга». 18 апреля 1999-го «Рейнджерс» проиграли 1:2, а Гретцки заработал голевой пас и зафиксировал вечный рекорд НХЛ на отметке в 2857 очков.

Рэй Бурк, «Бостон». Сезон-1998/99, 37 лет

19-й сезон: 82 игры, 13+35=48 очков

20-й сезон: 81 игра, 10+47=57 очков

Бурк провел в «Бостоне» 20 полных сезонов – и в 19 из них «Брюинс» выходили в плей-офф. Ему принадлежат клубные рекорды по количеству игр, передач и очков в регулярке и плей-офф. И при всем этом Рэй так и не смог выиграть с «мишками» кубок. В 20-м сезоне он предпринял последнюю попытку – снова неудачную: во втором раунде проиграли «Баффало», который потом дошел до финала.

После 35 Бурк уже показывал признаки старения – все больше ошибок в обороне, все меньше угрозы в атаке – но оставался одним из лучших в лиге. В 20-м сезоне он снова был среди номинантов на «Норрис» (14-й раз за карьеру) и в топ-3 по результативности среди защитников. Но команда вокруг него была слишком молодой и недостаточно классной – и в следующем сезоне Рэй, один из главных патриотов НХЛ, ушел на дедлайне в «Колорадо», чтобы все-таки выиграть кубок.

Пол Коффи, «Каролина». Сезон-1999/00, 38 лет

19-й сезон: 54 игры, 2+12=14 очков

20-й сезон: 69 игр, 11+29=40 очков

Пол Коффи – уникальный атакующий талант, один из двух защитников за всю историю НХЛ со средней результативностью больше очка за игру (Макар тоже, но ему еще играть и играть). Только после 30 его очевидные слабости в обороне стали перекрывать эффект, который он давал в нападении. А после 35 от Пола уже не оставалось ничего, кроме имени.

Оно все еще манило многих, поэтому в последние пять лет карьеры Коффи пять раз менял команды. Некоторые из них разочаровывались очень быстро: «Хартфорд» расстался с Полом через пару месяцев, за «Чикаго» он сыграл всего 10 матчей. На общее старение и падение скорости наложились травмы, и доигрывал он, надо признать, не очень красиво.

Тем не менее, именно двадцатый сезон получился у него самым успешным на этом отрезке, хотя Пол пропустил около месяца из-за травм, а «Каролина» в плей-офф не вышла. Коффи набрал приличные 40 очков, показав некоторые признаки возрождения.

Летом на это клюнул «Бостон» и выписал ему двухлетний контракт. Но после 18 игр Коффи был отчислен из «Брюинс», а по окончании сезона объявил о завершении карьеры.

Дэйв Андрейчук, «Тампа-Бэй». Сезон-2001/02, 38 лет

19-й сезон («Баффало»): 74 игры, 20+13=33 очка

20-й сезон: 82 игры, 21+17=38 очков

Перед девятнадцатым сезоном 37-летний Андрейчук вернулся в родной «Баффало» – казалось, чтобы красиво завершить карьеру. За семь лет скитаний по контендерам кубок Дэйву так и не покорился – он с ним разминулся даже в «Нью-Джерси» и «Колорадо».

Но летом 2001-го Андрейчук неожиданно подписал контракт с «Тампой», которая в прошлом сезоне стала предпоследней на Востоке. Позже рассказывал, что поверил в проект: там уже играли совсем молодые Лекавалье и Брэд Ричардс, набирал обороты Сен-Луи, вратарем только-только пришел Хабибулин, а в руководстве – знакомые по «Баффало» генеральный менеджер Рик Дадли и главный тренер Джон Торторелла. Очевидно, последние двое и уболтали Дэйва.

Молодой команде очень нужны были такие матерые парни, и Андрейчук не подвел: три года подряд он выбивал классическую ветеранскую двадцатку. В первом сезоне стал третьим бомбардиром и лучшим снайпером «молний», через год – капитаном, а через два – важным участником чемпионского похода-2004.

Скотт Стивенс, «Нью-Джерси». Сезон-2001/02, 37 лет

19-й сезон: 81 игра, 9+22=31 очко

20-й сезон: 82 игры, 1+16=17 очков

Стивенс после 30 резко сдал в результативности, уступив атакующие подвиги более молодым партнерам. Но оставался элитным игроком по части непосредственно игры в обороне. Он один из немногих защитников, кто за всю карьеру ни разу не закончил сезон в минусе – а их у него набралось 22!

В двадцатом сезоне Скотт и его «Нью-Джерси» взяли паузу после двух финалов Кубка Стэнли (один победный, в другом проиграли «Колорадо»). «Девилс» очень тяжело начинали, чередовали победные серии с затяжными спадами и к рождественскому перерыву болтались за пределами зоны плей-офф. А у Стивенса были непривычные для него «минус 10». Но потом все наладилось: «Нью-Джерси» на этом отрезке вошел в пятерку лучших команд лиги, и его капитан вернулся к привычным показателям (в итоге «+15»), притом что в 37 лет проводил на льду больше 23 минут.

Но в плей-офф «Девилс» сразу нарвались на горячую оборону «Каролины», которая в том сезоне дошла до финала, и вылетели в первом раунде. А через год, отдохнув, «дьяволы» пошли еще за одним кубком.

Стив Айзерман, «Детройт». Сезон-2002/03, 37 лет

19-й сезон: 52 игры, 13+35=48 очков

20-й сезон: 16 игр, 2+6=8 очков

В 19-м сезоне Айзерман выиграл Кубок Стэнли фактически на одной ноге. Уже два года его мучили боли в неоднократно прооперированном колене, и он даже взял паузу на конец регулярки, чтобы помочь своим в плей-офф. Даже на одной ноге он стал вторым бомбардиром плей-офф и лучшим в «Детройте».

После чемпионского похода Айзерман снова лег на операцию и пропустил почти весь 20-й сезон в лиге. Он уже никогда не был прежним – сказывались и возраст, и болячки, – но сыграл еще два сезона (один пропустил из-за локаута) и закончил в 41.

Даг Гилмор, «Монреаль»/«Торонто». Сезон-2002/03, 39 лет

19-й сезон: 70 игр, 10+31=41 очко

20-й сезон: 62 игры, 11+19=30 очков

Гилмор многовато для игрока его статуса менял команды: начинал в «Сент-Луисе», кубок выиграл в «Калгари», а больше всего запомнился, пожалуй, по «Торонто». Именно туда «Монреаль» обменял его в дедлайн на 6-й пик, когда стало понятно, что плей-офф уже не светит.

В первом матче после возвращения в «Мэйпл Лифс» Гилмор встретился с… «Калгари». В начале второго периода он столкнулся в средней зоне с Дэйвом Лаури – и больше на лед не возвращался. Причем вообще – это игра стала для него последней в НХЛ. Гилмор порвал крестообразную связку: летом ему исполнилось 40, а «Торонто» уже объявил, что в любом случае не будет продлевать контракт с ветераном. И незадолго до начала следующего сезона Даг объявил, что уходит.

Случайное столкновение…

Брендан Шенахан, «Рейнджерс». Сезон-2007/08, 38 лет

19-й сезон: 67 игр, 29+33=62 очка

20-й сезон: 73 игры, 23+23=46 очков

После 18 сезонов в НХЛ и 9 в «Детройте» Шенахан решил сменить обстановку и подписался с «Рейнджерс». Первый год у него получился продуктивным, даже несмотря на сотрясение, из-за которого он пропустил около месяца. А вот на второй он уже начал понемногу сдавать (правда, это случилось и с другими ветеранами той команды: Ягр как раз в 2008-м уехал в Россию, Страка – в Чехию).

Шенни оставался игроком топ-6 и обеих спецбригад, но ему уже тяжело было выдерживать большую нагрузку. Поэтому по ходу сезона Том Ренни, тренировавший тогда «рейнджеров», сокращал его игровое время – в плей-офф он уже ни разу не провел на льду привычные 20 минут.

Шенахан задержался в НХЛ еще на год: летом он расстался с «Рейнджерс», пропустил полсезона и только в январе договорился о возвращении в «Нью-Джерси», где начинал карьеру. Его эффективность еще больше просела (14 очков в 34 играх), и в следующей регулярке он уже не играл, хотя продлил контракт с «Девилс» и даже забил последний гол команды на предсезонке. Просто решил, что уже не тянет.

Джо Сакик, «Колорадо». Сезон-2008/09, 39 лет

19-й сезон: 44 игры, 13+27=40 очков

20-й сезон: 15 игр, 2+10=12 очков

Финал карьеры Сакика испортили травмы. В 37 лет он стал лучшим бомбардиром «Эвеланш», шестой раз выбив 100-очковый сезон. В 38 он пропустил полгода из-за удаления грыжи. В 39 думал заканчивать, но решил сделать еще одну попытку добраться до Кубка Стэнли.

Может, и зря: в 20-м сезоне у него толком не получилось поиграть. Проблемы со спиной начались уже в начале ноября, он еще как-то пытался выходить на лед, но в итоге был вынужден лечь на операцию. А в процессе восстановления сломал три пальца и порвал сухожилие, когда чистил снег во дворе. Джо планировал вернуться в марте, но к тому времени «Колорадо» уже потерял все шансы на плей-офф – и в этом просто не было смысла.

Майк Модано, «Даллас». Сезон-2009/10, 39 лет

19-й сезон: 80 игр, 15+31=46 очков

20-й сезон: 59 игр, 14+16=30 очков

Модано в том «Далласе» пусть и с натяжкой был примерно в том же статусе, что нынешний Овечкин в «Вашингтоне»: легенда, обладатель всевозможных рекордов и единственного кубка в истории клуба. Только без капитанской нашивки и погони за Гретцки. И команда в процессе перестройки. Тогдашний генеральный менеджер Джо Нуиндайк, с которым Модано выигрывал кубок, так и сказал, объясняя расставание с Майком: «Нам нужно освободить место для молодых игроков».

Но это было уже после 20-го сезона, в котором Модано окончательно уступил места в топ-6 Ричардсу и Рибейро, и к тому же пропустил два месяца из-за травмы. Красиво закончить в родном клубе не получилось – тогда он еще не готов был попрощаться с хоккеем, а предложения от «Далласа» не дождался. И Майк поехал в «Детройт», где уже окончательно стало ясно, что НХЛ он больше не тянет.

Никлас Лидстрем, «Детройт». Сезон-2011/12, 41 год

19-й сезон: 82 игры, 16+46=62 очка

20-й сезон: 70 игр, 11+23=34 очка

Тут достаточно сказать, что Лидстрем заходил на двадцатый сезон действующим обладателем «Норриса», которых за карьеру он выиграл аж семь. Но старость все-таки пришла и к нему – швед все еще оставался лучшим защитником «Ред Уингс», но резко сдал в результативности и впервые пропустил больше 6 матчей за сезон (сразу 12).

Через месяц после того, как «Детройт» проиграл «Нэшвиллу» в первом раунде плей-офф, а Лидстрем не набрал ни одного очка в 5 матчах, он объявил, что уходит: «Когда я начал тренироваться, то понял, что моя мотивация недостаточна для игры на высшем уровне. Я не могу себя обманывать». «Я боялся этого дня с тех пор, как стал менеджером в 1997 году», – добавил Кен Холланд.

После ухода Лидстрема «Детройт» выиграл лишь одну серию плей-офф – в укороченном сезоне-2012/13, когда еще в силе оставались Дацюк и Зеттерберг.

Кстати, всего 4 игр в плей-офф Лидстрему не хватило до рекорда всех времен. Он остановился на отметке 263, у Челиоса – 266.

Яромир Ягр, «Даллас»/«Бостон». Сезон-2012/13, 40 лет

19-й сезон («Филадельфия»): 79 игр, 19+35=54 очка

20-й сезон: 45 игр, 16+19=35 очков

Двадцатого сезона в НХЛ у Ягра могло и вовсе не быть – ведь в 2010-м он решил, что устал от НХЛ и уехал доигрывать в «Авангард», где ему так понравилось во время локаута-2004/05. Но после трех лет в КХЛ он вернулся и задержался еще на семь сезонов.

Ягр выглядел уже изрядно потяжелевшим, но вполне конрурентоспособным и на пороге 40-летия. После неплохого сезона в «Филадельфии» чеха рекрутировал уставший от перестройки «Даллас», выписав ему приличные по тем временам 4,55 млн. Ягр встал в первое звено к Бенну и Эрикссону, но «Старс» от этого лучше не стало – с плей-офф они распрощались уже к дедлайну и обменяли чеха в «Бостон».

«Мишки» с Яромиром дошли до финала плей-офф, а там он получил травму в начале шестой игры при счете 2-3 в серии. Возможно, именно Ягра и не хватило «Бостону», чтобы зацепиться – «Чикаго» забил два гола в концовке и забрал кубок.

Правда, Яромир не забил ни одного гола в 20 играх (и всего 1 в 39 играх плей-офф после возвращения из Омска), но его опыт, контроль шайбы, игра в пас определенно помогли в этом походе.

Теему Селянне, «Анахайм». Сезон-2012/13, 42 года

19-й сезон: 82 игры, 26+40=66 очков

20-й сезон: 46 игр, 12+12=24 очка

Селянне поздновато приехал в НХЛ, и уже само по себе чудо, что он дотянул до двадцатого сезона. Тем более, что еще лет десять назад казалось, что он сдает и с НХЛ пора заканчивать (помните сезон в «Колорадо»? Всего 32 очка в регулярке и 0+3 в 10 играх плей-офф). Но после локаута-2004/05 финн возродился и бомбил еще несколько сезонов.

Еще в 41 он стал лучшим бомбардиром «Анахайма» (правда, в неудачном для команды сезоне, где провалились почти все), а в 42 превратился, как и полагается в его возрасте, в заслуженного ветерана в ограниченной роли. Хотя начал он лихо – в первом матче набрал 2+2 против «Ванкувера», но к плей-офф уже выпал из топ-6 и первой бригады большинства. В этом режиме Селянне откатал еще сезон и закончил без малого в 44 года.

Джером Игинла, «Колорадо»/«Лос-Анджелес». Сезон-2016/17, 39 лет

19-й сезон: 82 игры, 22+25=47 очков

20-й сезон: 80 игр, 14+13=27 очков

Лучший снайпер между Буре и Овечкиным потратил лучшие годы на «Калгари» и однажды даже сыграл в финале, но кубок так и не выиграл. Поэтому в 35 отправился в турне по контендерам. Последней его остановкой стал «Лос-Анджелес», куда он перешел в дедлайн своего двадцатого сезона из «Колорадо» – да, в то время так себе команда, но Джером поверил в проект, который выстрелил, но уже без него.

«Эвеланш» в том сезоне нырнули за второй звездой (и взяли Макара), а «короли» отчаянно бились за место в плей-офф – на момент обмена Игинлы отставали от восьмого места на одно очко. Это все еще была команда Саттера, Даути, Копитара и Картера, которая брала кубки в 2012-м и 2014-м, и казалось, что она может пошуметь. Не получилось. Игинла внес свой ветеранский вклад, но этого было недостаточно – «Лос-Анджелес» очень быстро отстал от кубковой восьмерки.

Патрик Марло, «Торонто». Сезон-2017/18, 38 лет

19-й сезон («Сан-Хосе»): 82 игры, 27+19=46 очков

20-й сезон: 82 игры, 27+20=47 очков

Летом 2017-го Патрик Марло покинул команду, в которой провел 19 сезонов и с которой всего два года назад играл в финале Кубка Стэнли. «Думаю, я истоптал несколько ковров, шагая по дому, чтобы принять это решение», – рассказывал он, когда подписал контракт с «Торонто». Там его ждала команда с молодыми звездами (Мэттьюс, Марнер, Нюландер), готовая к рывку, и тренер, с которым Патрик выиграл два олимпийских золота (Майк Бэбкок).

Марло провел хороший сезон для 38-летнего ветерана, забил те же 27 голов, что и год назад, но рывка не случилось (до сих пор) – «кленовые» по традиции вылетели в первом раунде. А Патрик играл еще долго: после двух сезонов в «Торонто» вернулся в «Сан-Хосе», попытал счастья в плей-офф с «Питтсбургом» и снова вернулся в «Шаркс». И закончил в 41 – побив рекорд Горди Хоу по количеству сыгранных матчей (1779).

Фото: Gettyimages /Graig Abel / Contributor, Bettmann / Contributor, Graham Bezant / Contributor; East News /AP PHOTO/Paul Chiasson, Nathan Denette/The Canadian Press via AP, AP Photo/Carlos Osorio, Cal Sport Media via AP Images, AP Photo/Jae C. Hong, Larry MacDougal via AP, AP Photo/Chris O’Meara, AP Photo/Ron Frehm, AP Photo/CP, Ryan Remiorz, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Brandon Wade, AP Photo/Michael Caulfield