Макдэвид о «Тампе»: «Эдмонтон» не на их уровне – они классно организованы, все знают, что делать на льду. Как достичь подобного? Это вопрос к тренерам»

Макдэвид о «Тампе»: «Эдмонтон» не на их уровне – они классно организованы.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил уровень игроков «Тампы» и их организованность. Ранее «Ойлерс» уступили «Лайтнинг» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

– У «Тампы » отличная команда, множество великолепных игроков. Они идеально натренированы, все знают, что должны делать на льду – это впечатляет. Они чрезвычайно классно организованы, но даже когда вы пройдете сквозь их защиту, там есть невероятный вратарь, который их прикроет.

– Как «Эдмонтону» достичь такого уровня организации?

– Это вопрос к тренерам. Вы можете спросить у Кноббера (главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха – Спортс’‘). Мы уже давно играем вместе и чувствуем, что в какой-то степени подготовлены, но не на их уровне, – сказал Макдэвид.

«Тампа» занимает третье место в Восточной конференции (91 очко за 69 матчей), «Эдмонтон» – седьмой на Западе (77 баллов после 71 игры).

