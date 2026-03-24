  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Макдэвид о «Тампе»: «Эдмонтон» не на их уровне – они классно организованы, все знают, что делать на льду. Как достичь подобного? Это вопрос к тренерам»
13

Макдэвид о «Тампе»: «Эдмонтон» не на их уровне – они классно организованы, все знают, что делать на льду. Как достичь подобного? Это вопрос к тренерам»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил уровень игроков «Тампы» и их организованность. Ранее «Ойлерс» уступили «Лайтнинг» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

– У «Тампы» отличная команда, множество великолепных игроков. Они идеально натренированы, все знают, что должны делать на льду – это впечатляет. Они чрезвычайно классно организованы, но даже когда вы пройдете сквозь их защиту, там есть невероятный вратарь, который их прикроет.

– Как «Эдмонтону» достичь такого уровня организации?

– Это вопрос к тренерам. Вы можете спросить у Кноббера (главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха – Спортс’‘). Мы уже давно играем вместе и чувствуем, что в какой-то степени подготовлены, но не на их уровне, – сказал Макдэвид.

«Тампа» занимает третье место в Восточной конференции (91 очко за 69 матчей), «Эдмонтон» – седьмой на Западе (77 баллов после 71 игры).

Макдэвид ушел с тренировки «Эдмонтона» в сопровождении персонала. Капитан «Ойлерс» заявил, что чувствует себя нормально

Кноблаух о 2:5 «Эдмонтона» от «Тампы»: «Лучшей оборонительной команде лиги нельзя позволять забивать в меньшинстве и доводить преимущество до двух шайб»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
logoКрис Кноблаух
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Некстван начинает бунтовать?
Хедман рассказывал как команда Кучерову вручала Теда Линдсея в конце прошлого сезона. Удивило что Тампа всё ещё тренировалась, хотя команда вылетела в первом раунде. Мичков, например, тогда уже успел в Эмиратах в дтп попасть.
МакДи разрешать надо палкой бить тех, кто не отрабатывает на тренировках! Как другой Макк истерику закатывает на тренировках, если не отдашь шайбу прям в клюшку ему ;)
Самое смешное, Коннор, что на ОИ тебя тренировал Купер - тренер Тампы )) Но ты и там в одиночку пытался все решить и облажался с лучшими партнерами ! Каких тебе еще надо партнеров ? Первые драфты, Драйз, в сборной Маккиннон,Макар и другие модные ребята ) Если три раза подряд зеркало искажает, то значит дело не в зеркале...а возможно морда крива, например ! Все у него виноваты ) Надо меньше бесполезной бестрофейной беготни....тебе Никита очно преподал урок как надо ! Щас Киноблох у него виноват ))
Мысли о переходе возникают всё чаще. Хочется наконец подержать в руках Кубок.
МакДи устал от бардака, а он уравновешенный мужик
Кноблаух о «Тампе»: «Эдмонтон» не на их уровне – у них все умеют играть, лучший игрок мира в составе. Как достичь его уровня? Это вопрос к игрокам»
Чтобы тренеры сказали, что не надо в одиночку спасать вселенную?
К чему это он, интересно?!! 🤔
Сегодня чуть–чуть сложнее и труднее, чем вчера...Только так !
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
