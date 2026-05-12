«Салават» продлил контракт с Алалыкиным на год. Форвард набрал 20 очков в 44 матчах сезона

«Салават Юлаев » подписал новый контракт с 25-летним нападающим Данилом Алалыкиным .

Соглашено с форвардом рассчитано на один год.

В этом сезоне Алалыкин набрал 20 (6+14) очков при полезности «минус 5» в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 16:02.

В плей-офф на его счету 3 (2+1) балл при полезности «минус 1» в 7 играх. Среднее игровое время – 15:35.