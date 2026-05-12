Ткачев, Шарипзянов и Анас – номинанты на приз самому ценному игроку сезона КХЛ
КХЛ определила номинантов на приз «Золотая клюшка» – самому ценному игроку регулярного чемпионата.
Обладатель награды определяется голосованием главных тренеров.
В тройку лучших попали нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев, защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов и форвард минского «Динамо» Сэм Анас.
В этом сезоне Анас стал лучшим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 89 (32+57) очков при полезности «плюс 25» в 67 матчах. Он повторил бомбардирский рекорд Никиты Гусева и стал самым результативным легионером КХЛ за один регулярный чемпионат.
Шарипзянов записал на свой счет 67 (23+44) баллов при полезности «плюс 28» в 66 играх. Он установил новый рекорд КХЛ по результативности для защитников, превзойдя достижение Криса Ли (65). Капитан «Авангарда» стал пятым бомбардиром регулярки, лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников, третьим по игровому времени (22:44 в среднем за матч).
Ткачев отметился 71 (13+58) баллом при полезности «плюс 19» в 66 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Металлурга». Также занял первое место в списке ассистентов чемпионата и четвертое – в рейтинге бомбардиров.
Третьим можно и Ткачева, и Радулова, да и Косолапов из Сибири чем не вариант
Но я бы, хоть и лицо заинтересованное, отдал бы Дамиру. Человек трансформировался в лидера,старался быть примером, мое уважение.