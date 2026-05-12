Ткачев, Шарипзянов и Анас – номинанты на приз самому ценному игроку сезона КХЛ

КХЛ определила номинантов на приз «Золотая клюшка» – самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Обладатель награды определяется голосованием главных тренеров.

В тройку лучших попали нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев, защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов и форвард минского «Динамо» Сэм Анас.

В этом сезоне Анас стал лучшим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 89 (32+57) очков при полезности «плюс 25» в 67 матчах. Он повторил бомбардирский рекорд Никиты Гусева и стал самым результативным легионером КХЛ за один регулярный чемпионат.

Шарипзянов записал на свой счет 67 (23+44) баллов при полезности «плюс 28» в 66 играх. Он установил новый рекорд КХЛ по результативности для защитников, превзойдя достижение Криса Ли (65). Капитан «Авангарда» стал пятым бомбардиром регулярки, лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников, третьим по игровому времени (22:44 в среднем за матч).

Ткачев отметился 71 (13+58) баллом при полезности «плюс 19» в 66 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Металлурга». Также занял первое место в списке ассистентов чемпионата и четвертое – в рейтинге бомбардиров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Тут думаю Шарипзянов без вариантов. Для защитника набрать столько очков, крутой +-, ну сколько он ловит на себя шайб.
Ну это же очевидно что Шарипзянов более достоин!!...
Кому очевидно?
Всем, кроме глора охк
Хоть и болею за ткача, но кажется что в этом году надо Шарипзянову отдавать
Какое к черту голосование?у кого баллов больше тому и клюшку
Энас провел выдающийся сезон, но вклад Шарипзянова в команду больше, во всяком случае, со стороны так кажется. Он и защитник, блокировал броски, и бомбардир, и как капитан в сложные моменты решал. Даже вратарские спасения были от него).
Третьим можно и Ткачева, и Радулова, да и Косолапов из Сибири чем не вариант
Только Омск, только Шарпи 👍👍👍
Если Шарпи отдадут будет круто конечно, но Ткачев конечно главный претендент
Ответ Дмитрий Береглазов
Если Шарпи отдадут будет круто конечно, но Ткачев конечно главный претендент
Ткачев из этой тройки как раз последний претендент
Лучший форвард регулярки КХЛ Сэм Анас . Лучший защитник регулярки КХЛ Дамир Шарипзянов. Вот из этих двоих и надо выбирать.
Если так откровенно,то король регулярки это Ткачев. В принципе в этом и его главная проблема.
Но я бы, хоть и лицо заинтересованное, отдал бы Дамиру. Человек трансформировался в лидера,старался быть примером, мое уважение.
