Ткачев, Шарипзянов и Анас – номинанты на приз самому ценному игроку сезона КХЛ.

КХЛ определила номинантов на приз «Золотая клюшка» – самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Обладатель награды определяется голосованием главных тренеров.

В тройку лучших попали нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев , защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов и форвард минского «Динамо» Сэм Анас .

В этом сезоне Анас стал лучшим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 89 (32+57) очков при полезности «плюс 25» в 67 матчах. Он повторил бомбардирский рекорд Никиты Гусева и стал самым результативным легионером КХЛ за один регулярный чемпионат.

Шарипзянов записал на свой счет 67 (23+44) баллов при полезности «плюс 28» в 66 играх. Он установил новый рекорд КХЛ по результативности для защитников, превзойдя достижение Криса Ли (65). Капитан «Авангарда» стал пятым бомбардиром регулярки, лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников, третьим по игровому времени (22:44 в среднем за матч).

Ткачев отметился 71 (13+58) баллом при полезности «плюс 19» в 66 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Металлурга». Также занял первое место в списке ассистентов чемпионата и четвертое – в рейтинге бомбардиров.