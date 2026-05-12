Кожевников о словах Ги Буше после вылета «Авангарда»: «От такой наглости я в шоке! Посчитал всех за дурачков – и ему сошло с рук. Так что «повелитель полуфиналов» опять присядет на газовый бюджет»

Александр Кожевников о Ги Буше: я в шоке от наглости «повелителя полуфиналов».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике главного тренера «Авангарда » Ги Буше.

– В последние дни идет активная дискуссия относительно итогов сезона «Авангарда», который отдал казалось бы выигранный полуфинал «Локомотиву». Вы в этой дискуссии участвуете?

– Об Омске все сказал неделю назад . Хорошую часть бюджета региона выделили под капризы Ги Буше и его земляков, на выходе – провал в полуфинале КХЛ и такой же провал в четвертьфинале ВХЛ , где товарищ Робитайл сгорел 0-4 «Югре». Да и в МХЛ Омск, несмотря на все затраты на Академию, все ближе к статистам.

Надеялся, что на итоговой пресс-конференции будет хоть какое-то обсуждение этой системной ошибки, хоть кто-то возьмет хоть часть вины на себя. Но нет – ничего подобного! Товарищ Буше, умудрившийся завалить выигранную серию, с видом победителя всех расхвалил – начиная, естественно, с себя. А самый что ни на есть хоккейный и актуальный вопрос о том, что он проиграл все полуфиналы в своей карьере, оценил как нехоккейный – и оставил без ответа.

Честно скажу, от такой наглости я просто в шоке! Человек, по сути, посчитал весь российский хоккейный мир, извините, за дурачков, – и ему все сошло с рук. Так что, думаю, и в следующем сезоне «повелитель полуфиналов» вместе со всем своим франкоканадским братством вновь присядет в Омске на газовый бюджет, – сказал Кожевников.

Ги Буше: «Локомотив» строится уже 5 лет, «Авангард» – 1 год и 4 месяца. Можем ли сравнивать? Мы подбираемся к уровню, но пока его не достигли. Нужно время»