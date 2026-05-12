  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кожевников о словах Ги Буше после вылета «Авангарда»: «От такой наглости я в шоке! Посчитал всех за дурачков – и ему сошло с рук. Так что «повелитель полуфиналов» опять присядет на газовый бюджет»
25

Кожевников о словах Ги Буше после вылета «Авангарда»: «От такой наглости я в шоке! Посчитал всех за дурачков – и ему сошло с рук. Так что «повелитель полуфиналов» опять присядет на газовый бюджет»

Александр Кожевников о Ги Буше: я в шоке от наглости «повелителя полуфиналов».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике главного тренера «Авангарда» Ги Буше. 

– В последние дни идет активная дискуссия относительно итогов сезона «Авангарда», который отдал казалось бы выигранный полуфинал «Локомотиву». Вы в этой дискуссии участвуете?

– Об Омске все сказал неделю назад. Хорошую часть бюджета региона выделили под капризы Ги Буше и его земляков, на выходе – провал в полуфинале КХЛ и такой же провал в четвертьфинале ВХЛ, где товарищ Робитайл сгорел 0-4 «Югре». Да и в МХЛ Омск, несмотря на все затраты на Академию, все ближе к статистам.

Надеялся, что на итоговой пресс-конференции будет хоть какое-то обсуждение этой системной ошибки, хоть кто-то возьмет хоть часть вины на себя. Но нет – ничего подобного! Товарищ Буше, умудрившийся завалить выигранную серию, с видом победителя всех расхвалил – начиная, естественно, с себя. А самый что ни на есть хоккейный и актуальный вопрос о том, что он проиграл все полуфиналы в своей карьере, оценил как нехоккейный – и оставил без ответа.

Честно скажу, от такой наглости я просто в шоке! Человек, по сути, посчитал весь российский хоккейный мир, извините, за дурачков, – и ему все сошло с рук. Так что, думаю, и в следующем сезоне «повелитель полуфиналов» вместе со всем своим франкоканадским братством вновь присядет в Омске на газовый бюджет, – сказал Кожевников. 

Ги Буше: «Локомотив» строится уже 5 лет, «Авангард» – 1 год и 4 месяца. Можем ли сравнивать? Мы подбираемся к уровню, но пока его не достигли. Нужно время»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАлександр Кожевников
logoОмские Ястребы
Луи Робитайл
logoМХЛ
logoОмские Крылья
logoАвангард
logoВХЛ
logoКХЛ
logoГи Буше
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
если бы на месте Ги был российский спец, или хотя бы белорус, что сказал бы тогда Кожевников про бюджет?
Ответ ЙозеМ Мирино 853
если бы на месте Ги был российский спец, или хотя бы белорус, что сказал бы тогда Кожевников про бюджет?
Комментарий скрыт
Ответ ЙозеМ Мирино 853
если бы на месте Ги был российский спец, или хотя бы белорус, что сказал бы тогда Кожевников про бюджет?
Тут не дошло бы до высказываний . Корешкова быстро убрали .
И кто его спросил об игре ?
Эти все ремарки Кожевникова фигня конечно, вопрос про полуфиналы он действительно философский скорее, разные лиги, команды, игроки - даже сам Буше не сможет найти в этих поражениях что то системно общее, чтобы ответить. Кожевников все как всегда, набросил на общей волне хейта.
---------------------
мне другое тут видится. и достаточно хорошее, на мой взгляд. Что в КХЛ приходит время команд собранных не наспех. Где работа выстраивалась годами. где есть понимание , какой нужен тренер, какие игроки , понимание необходимости работать со спортшколой, в конце концов в понимании, что нельзя всех купить - что воспитанники это не просто дешевые хоккеисты, на которых можно сэкономить, а это душа твоей команды и города. конечно, не везде, но навскидку - Локомотив, Ак Барс, Металлург, Минск , они в том или ином виде соответствуют. Не всегда получается конечно, но всегда интересно, чтобы это была не какая то команда собранная за пару месяцев, а что то такое основательное, что годами строилось, чтобы там душа была. там и поражение не страшно, больше сочувствуешь. Омск - важный город для КХЛ , хочу чтобы и там все шло к такой же основательной команде-семье. придут они к этому когда нибудь тоже.
Что же этот "эксперт" ничего подобного про Йозе Эмбаппе не говорил?
Ну вообще конечно ситуация повторяется как в прошлом сезоне. Лидеры уставшие, кто то на травме и если бы прошли Локомотив, то не понятно хватило бы сил оказать достойное сопротивление Акбарсу. Так Буше говорил в конце прошлого сезона, мог бы повторить и сейчас.
Кожжа, мы тоже все в шоке от того сколько можно пить в таком возрасте
А вообще повторюсь - возьми условный Амур, выведи его в полуфинал. А потом брыжжи слюной, ок?)
Ну кстати "повелитель полуфиналов" - это неплохо ))
Ответ Космический Котик
Ну кстати "повелитель полуфиналов" - это неплохо ))
Из уст повелителя "Красного&белого" (хоть в лице Кожевникова, хоть Ларина) звучит хорошо.
Теперь и 3:0 за минуту до конца - не гарантия победы. Проблему спишем на ширину и вышину состава.
Ответ lame
Теперь и 3:0 за минуту до конца - не гарантия победы. Проблему спишем на ширину и вышину состава.
Вот именно. Я понимаю, что шутить и сомневаться над Александром в комментариях - тренд, но настолько в упор не видеть мысли. Все забыли про канадскую систему, про цели кубки в ВХЛ, МХЛ, а Александр то всё припомнил. Очень приятно видеть как Локомотив делает дела воспитанниками.
Ги Буше : Газпромнефть нужно больше золото ;)
регион здесь не имеет никакого отношения, времена Полежаева закончились.
провал есть конечно, ссудя по Сопину опять пересобирать команду придётся из-за раздутых контрактов.
Ты про Хартли пиши умник, или нечего пока писать ….
Ответ Ястреб
Ты про Хартли пиши умник, или нечего пока писать ….
Так он уже к нему подлизывается называем профи ))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
сегодня, 09:20
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
55 минут назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Рекомендуем