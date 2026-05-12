Кожевников о словах Ги Буше после вылета «Авангарда»: «От такой наглости я в шоке! Посчитал всех за дурачков – и ему сошло с рук. Так что «повелитель полуфиналов» опять присядет на газовый бюджет»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике главного тренера «Авангарда» Ги Буше.
– В последние дни идет активная дискуссия относительно итогов сезона «Авангарда», который отдал казалось бы выигранный полуфинал «Локомотиву». Вы в этой дискуссии участвуете?
– Об Омске все сказал неделю назад. Хорошую часть бюджета региона выделили под капризы Ги Буше и его земляков, на выходе – провал в полуфинале КХЛ и такой же провал в четвертьфинале ВХЛ, где товарищ Робитайл сгорел 0-4 «Югре». Да и в МХЛ Омск, несмотря на все затраты на Академию, все ближе к статистам.
Надеялся, что на итоговой пресс-конференции будет хоть какое-то обсуждение этой системной ошибки, хоть кто-то возьмет хоть часть вины на себя. Но нет – ничего подобного! Товарищ Буше, умудрившийся завалить выигранную серию, с видом победителя всех расхвалил – начиная, естественно, с себя. А самый что ни на есть хоккейный и актуальный вопрос о том, что он проиграл все полуфиналы в своей карьере, оценил как нехоккейный – и оставил без ответа.
Честно скажу, от такой наглости я просто в шоке! Человек, по сути, посчитал весь российский хоккейный мир, извините, за дурачков, – и ему все сошло с рук. Так что, думаю, и в следующем сезоне «повелитель полуфиналов» вместе со всем своим франкоканадским братством вновь присядет в Омске на газовый бюджет, – сказал Кожевников.
Ги Буше: «Локомотив» строится уже 5 лет, «Авангард» – 1 год и 4 месяца. Можем ли сравнивать? Мы подбираемся к уровню, но пока его не достигли. Нужно время»
И кто его спросил об игре ?
мне другое тут видится. и достаточно хорошее, на мой взгляд. Что в КХЛ приходит время команд собранных не наспех. Где работа выстраивалась годами. где есть понимание , какой нужен тренер, какие игроки , понимание необходимости работать со спортшколой, в конце концов в понимании, что нельзя всех купить - что воспитанники это не просто дешевые хоккеисты, на которых можно сэкономить, а это душа твоей команды и города. конечно, не везде, но навскидку - Локомотив, Ак Барс, Металлург, Минск , они в том или ином виде соответствуют. Не всегда получается конечно, но всегда интересно, чтобы это была не какая то команда собранная за пару месяцев, а что то такое основательное, что годами строилось, чтобы там душа была. там и поражение не страшно, больше сочувствуешь. Омск - важный город для КХЛ , хочу чтобы и там все шло к такой же основательной команде-семье. придут они к этому когда нибудь тоже.
А вообще повторюсь - возьми условный Амур, выведи его в полуфинал. А потом брыжжи слюной, ок?)
провал есть конечно, ссудя по Сопину опять пересобирать команду придётся из-за раздутых контрактов.