  • Кожевников о Ги Буше: «Канадский товарищ уже начал делать из Сопина крайнего, сообщив, что «Авангарду» не обеспечили глубину состава. Обидно за Алексея»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил отношение генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина к главному тренеру команды Ги Буше.

11 мая прошла итоговая пресс-конференция «Авангарда» по итогам сезона.

– Вы ожидали на пресс-конференции хоть какой-то критики Буше?

– Да, ведь на ней был генеральный менеджер Алексей Сопин.

Весь сезон он за словом в карман не лез и, например, в прессе зимой раскритиковал свой бывший клуб «Динамо» за увольнение Алексея Кудашова. Это, конечно, было оригинально – менеджер одного клуба комментирует дела клуба другого, спишем это на молодость.

Ожидал, что вчера Сопин хоть как-то отреагирует если не на тренера чужого, то хотя бы на своего, на его бахвальство.

Тем более что всем известно: в «Авангарде» был полный карт-бланш для Буше. Он собирал состав так, как хотел, тогда как руководство было скорее обслуживающим персоналом.

Но нет – молодой менеджер промолчал. В такой ситуации за него просто обидно, ведь канадский товарищ уже начал делать из Сопина крайнего, сообщив, что «Авангарду» не обеспечили глубину состава.

Судя по всему, Омск ждет веселый сезон, – сказал Александр Кожевников.

Ги Буше: «Не хочу зацикливаться на поражении от «Локомотива». «Авангарду» не хватило сантиметров. Правильно все, что сделали. Нужны игроки для противостояния силовым командам»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
Ты лучше переживай за глубину ассортимента в КБ 🤣🤣🤣
Судя по его интервью он давно на стекломой перешёл..
Ну да. Там явно что-то забористое 😁
Ну вот, вставил свое веское слово.
Когда старика уже закодируют?
Этот типчик интересно вообще читает комментарии, или он отморозок конкретный?
