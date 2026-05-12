63-летний Гордон возглавит «Трактор». Экс-тренер «Айлендерс» работал с «Ватерлоо» из главной юниорской лиги США в этом сезоне
«Трактор» назначит 63-летнего Скотта Гордона на пост главного тренера.
В этом сезоне американский специалист возглавлял команду «Ватерлоо», которая выступает в главной юниорской лиге США (USHL).
В НХЛ Гордон работал главным тренером «Айлендерс» – с 2008 по 2011 год. Также в лиге в качестве помощника он входил в тренерские штабы «Торонто» и «Сан-Хосе». На ЧМ-2011 был главным тренером сборной США, а на ЧМ-2023 – ассистентом.
В этом сезоне уральский клуб сначала возглавлял Бенуа Гру, после чего его заменил Евгений Корешков. «Трактор» проиграл «Ак Барсу» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
И ГТ худшей команды юниорской лиги получил приглашение возглавить команду КХЛ...
Что ещё нужно знать о КХЛ???
Единственное достижение Скотта Гордона - тренер года в AHL. Правда, было это по итогам сезона 2007-08... И за всю свою тренерскую карьеру он не выиграл ни одной медали ни на каких турнирах. Даже 3-го места его команды не занимали...
Играл на позиции вратаря. И так же безуспешно...