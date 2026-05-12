  • 63-летний Гордон возглавит «Трактор». Экс-тренер «Айлендерс» работал с «Ватерлоо» из главной юниорской лиги США в этом сезоне
Скотт Гордон станет главным тренером «Трактора».

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне американский специалист возглавлял команду «Ватерлоо», которая выступает в главной юниорской лиге США (USHL).

В НХЛ Гордон работал главным тренером «Айлендерс» – с 2008 по 2011 год. Также в лиге в качестве помощника он входил в тренерские штабы «Торонто» и «Сан-Хосе». На ЧМ-2011 был главным тренером сборной США, а на ЧМ-2023 – ассистентом.

В этом сезоне уральский клуб сначала возглавлял Бенуа Гру, после чего его заменил Евгений Корешков. «Трактор» проиграл «Ак Барсу» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ну всё: Кожа будет вить плющи, а Плющ отбивать кожу. Будет им тем на сезон
А болелы в Челябинске..Ну где вы взяли этого канадского мэтра?
Не канадского.а американского.И пока это вброс от С/Э.не более,1 июня будут подробности
Если Ватерлоо возглавлял, значит подходит
Комментарий удален пользователем
С Гордоном лучше аналогии?
честно говоря, ГОрдон или ГордOн хотел бы оставить к размышлению более юных комментаторов. замечу, что возраст тренера уже достаточно солидный. Хартли, конечно , тоже немолодой, но у него за плечами Кубки и вообще огромный опыт, а здесь я бы не сказал, что он какой то именито-заслуженный. обычный тренер из СА. по какому принципу выбран, не понятно. по принципу "я не верю в российских тренеров"??
Кого сейчас брать из РФ тренеров? Все заняты, кроме Воробьëаа
Федоров?
Ватерлоо стал худшей командой USHL в сезоне 2025-26 (последнее место). 36 очков в 62 матчах.
И ГТ худшей команды юниорской лиги получил приглашение возглавить команду КХЛ...
Что ещё нужно знать о КХЛ???
Единственное достижение Скотта Гордона - тренер года в AHL. Правда, было это по итогам сезона 2007-08... И за всю свою тренерскую карьеру он не выиграл ни одной медали ни на каких турнирах. Даже 3-го места его команды не занимали...
Играл на позиции вратаря. И так же безуспешно...
Трактор сливает следующий сезон?
Так и в КХЛ успешных тренеров 3-4 человека и все,Никитин.Федоров.Воробьев.....
Полку Гордонов прибыло)
Любе Куликовой работа подьехала
по чьей работе точно соскучился
Ничему жизнь не учит Челябинский клуб. Мало того, что ген. менеджера оставили, так он еще и продолжает свое творчество.
Его творчество финал и полуфинал
Зачем Трактор ищет клоунские варианты? Опять уедет по средине сезона по семейным обстоятельствам...
Надо перед назначением ему ознакомительный тур устроить.
покажи достойных
Интересно при Ватерлоо был на чей стороне?
Неужели этот полупенс лучше, чем Квартальнов или Кудашев, которого уже перехватило Авто?
лучше
