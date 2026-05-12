  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лимож подписал новый контракт с минским «Динамо» на три года. Форвард стал 3-м бомбардиром в регулярке КХЛ
11

Лимож подписал новый контракт с минским «Динамо» на три года. Форвард стал 3-м бомбардиром в регулярке КХЛ

Минское «Динамо» и Алекс Лимож подписали новый контракт.

Минское «Динамо» и 28-летний нападающий Алекс Лимож договорились о новом контракте.

Американский форвард продлил соглашение с клубом на три года.

В этом сезоне Лимож занял третье место в списке лучших бомбардиров Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 73 (24+49) очка при полезности «плюс 31» в 68 матчах.

В плей-офф в его активе 6 (1+5) баллов при полезности «плюс 1» в 8 играх. Для Лиможа это был дебютный сезон в лиге.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
logoАлекс Лимож
logoДинамо Минск
logoКХЛ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вот, отличная работа, да ещё и на 3 года. А я говорил, что мы сможем перебить предложения конкурентов.
Ответ badr
Ну вот, отличная работа, да ещё и на 3 года. А я говорил, что мы сможем перебить предложения конкурентов.
интересно, на сколько продлили
Ответ norg
интересно, на сколько продлили
Пишут что 1075000$+ бонус 400 к если в тройку бомбардиров войдёт
Оооо, это хорошо. Ещё и Смита бы продлить, ужасно нравится этот мужик, его катание и игра на высоком уровне
Ответ Anthony Wrynn
Оооо, это хорошо. Ещё и Смита бы продлить, ужасно нравится этот мужик, его катание и игра на высоком уровне
Знакомый канадец рассказывал, что до сих пор не понимает, что случилось со Смитом, он в юниорах считался чуть ли не супер перспективным, но что-то в НХЛ не сильно пошло.
Но уровень его катания для КХЛ прям крутое
Надеемся, что договорятся
+столько канадцев-американцев уже в команде должны поспособстровать
Приходят новости не только о потерях, что уже радует
Думал, что в итоге в Питер уйдёт. Но для Минска отличная новость
Если вместо Пинчука поставить Спунера , то может появиться "американская пятерка" ,а то и 6-ка с Заком
Ответ Dzmitry Lavysh
Если вместо Пинчука поставить Спунера , то может появиться "американская пятерка" ,а то и 6-ка с Заком
Энас в защите не отрабатывает и поставить к нему Спунера, который ещё хуже в этом компоненте - это отличная идея)) Плюс оба мелкие
Спунер не может быть заменой Пинчука никак
Ответ vizl
Энас в защите не отрабатывает и поставить к нему Спунера, который ещё хуже в этом компоненте - это отличная идея)) Плюс оба мелкие Спунер не может быть заменой Пинчука никак
ради реализации идеи на одну игру)
Никто тут стратегию на сезон не выстраивал
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Лимож хотел бы остаться в минском «Динамо», но клуб не предлагает новый контракт. На форварда претендуют «Локомотив» и СКА («Матч ТВ»)
26 апреля, 14:26
СКА интересуется Лиможем и готов предложить до 80 млн рублей в год форварду минского «Динамо» (Артур Хайруллин)
18 апреля, 19:46
Рекомендуем
Главные новости
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
сегодня, 09:20
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
56 минут назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Рекомендуем