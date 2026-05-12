Лимож подписал новый контракт с минским «Динамо» на три года. Форвард стал 3-м бомбардиром в регулярке КХЛ

Минское «Динамо» и Алекс Лимож подписали новый контракт.

Минское «Динамо » и 28-летний нападающий Алекс Лимож договорились о новом контракте.

Американский форвард продлил соглашение с клубом на три года.

В этом сезоне Лимож занял третье место в списке лучших бомбардиров Фонбет чемпионата КХЛ , набрав 73 (24+49) очка при полезности «плюс 31» в 68 матчах.

В плей-офф в его активе 6 (1+5) баллов при полезности «плюс 1» в 8 играх. Для Лиможа это был дебютный сезон в лиге.