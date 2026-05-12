Лимож подписал новый контракт с минским «Динамо» на три года. Форвард стал 3-м бомбардиром в регулярке КХЛ
Минское «Динамо» и 28-летний нападающий Алекс Лимож договорились о новом контракте.
Американский форвард продлил соглашение с клубом на три года.
В этом сезоне Лимож занял третье место в списке лучших бомбардиров Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 73 (24+49) очка при полезности «плюс 31» в 68 матчах.
В плей-офф в его активе 6 (1+5) баллов при полезности «плюс 1» в 8 играх. Для Лиможа это был дебютный сезон в лиге.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
Но уровень его катания для КХЛ прям крутое
Надеемся, что договорятся
+столько канадцев-американцев уже в команде должны поспособстровать
Спунер не может быть заменой Пинчука никак
Никто тут стратегию на сезон не выстраивал