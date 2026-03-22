Кноблаух о 2:5 «Эдмонтона» от «Тампы»: «Лучшей оборонительной команде лиги нельзя позволять забивать в меньшинстве и доводить преимущество до двух шайб»

Главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух прокомментировал поражение команды от «Тампы » (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Безусловно, спецбригады стали важной частью этой игры. У нас был шанс сравнять счет при игре «5 на 3» – больше минуты, два отличных момента, один бросок пришелся в штангу.

Но затем мы не можем позволять сопернику забивать в меньшинстве и доводить преимущество до двух шайб против лучшей оборонительной команды лиги. Отыграться после этого уже крайне сложно», – сказал Кноблаух.

