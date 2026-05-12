  • Фетисов о диссертации Овечкина: «Уделяет внимание научной деятельности – хороший пример. Надеюсь, это возможность создания российской школы хоккея, которой у нас нет»
Фетисов о диссертации Овечкина: «Уделяет внимание научной деятельности – хороший пример. Надеюсь, это возможность создания российской школы хоккея, которой у нас нет»

Вячеслав Фетисов высказался о диссертации Александра Овечкина.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался касательно диссертации капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которую он защитил в 2022 году, и получил степень кандидата педагогических наук.

Форвард выполнил работу на тему «Организация тренировочного процесса технико-тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».

«Надо у Александра спросить, какую цель он преследовал при этом, но в любом случае такая аналитика двух школ является интересной. Все будет зависеть от него, куда он хочет двигаться. Но это хороший пример, когда при всей своей хоккейной занятости он уделяет внимание и научной деятельности.

Руководить академией – это прежде всего работа с детьми. Я так думаю, что сила нашего хоккея всегда была в разнообразии школ в разных частях нашей страны, где появлялись талантливые тренеры. Они видели хоккей по-своему, поэтому рождались те крутые хоккеисты в Кирово-Чепецке, Пензе, Новокузнецке, Воскресенске, Челябинске, и боюсь тут кого-то не назвать.

Мне кажется, вот это разнообразие и понимание хоккея нашими людьми и помогало советской школе хоккея, которая доминировала, с которой снимали все мерки.

Я помню, что за нами с видеокамерами ездили специалисты, которые снимали наши тренировки, игры.

Надеюсь, что Сашин пример – это возможность создания российской школы хоккея, которой у нас нет. Чтобы она была самобытной, непохожей, с которой бы снимали мерки», – сказал Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
а овечкин вообще в курсе, что он защитил диссертацию?
Когда учился в универе, у нас учился со мной в группе лыжник. Так он буквально, только на сессию приезжал. Ему всё закрывали и он уезжал на соревнования. За пять лет на учёбе, он был около месяца. Итог он дипломированный инженер.😒😒😒
Ну предупредили вероятно, вдруг спросит кто ))
На диссеркат.ком лежит овечкинский автореферат. В нем указан год защиты (2022) и организация, где это все якобы было написано (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК). На сайте этой организации в разделе "диссертационный совет" написано "в стадии разработки".

Короче, требование размещения полного текста работы через год после защиты у Овечкина не выполнено. Неизвестно, кто вообще видел эту диссертацию.
Лучшие люди видели и восторгались, всем путинтимом читали.
Так это заново надо писать, т.к. список источников/литературы уже устарел
Фетисов:"Надеюсь, это возможность создания российской школы хоккея,которой у нас нет"...
А Третьяк,Ротенберг,да и сам Фетисов,что тогда создавали?
Ночную Лигу
так и запишем...никакой российской школы хоккея нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Никакой науки в нашей стране нет. Так правильнее
абсолютно верно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зачем писать диссертацию, если не собираешься заниматься научной деятельностью? (Чем Александр явно не будет заниматься) Можно же просто написать статью в профильный журнал.
Ответ простой: ради медальки.
Со степенью легче в спортшколу или там фитнес клуб тренером устроиться. Человек о будущем думает
Самому-то не стыдно? Тарасов, Тихонов, Чернышов, Бобров чью школу создавали? Совсем шайбой мыслительную деятельность отшибли?
145 листов о чем?
Вся диссертация его в одной строчке уместилась бы " Дали мяч - х.... чь!!!!
Попал по шайбе
Заработал на майбах!)
Как это, нет? А Красное Машино?)
Роман Р. из Динамо М: "А вот сейчас было обидно"
Теперь и школы хоккея нет в России. Ну ппц теперь.
Одна надежда на Сашку. Приедет, похавает чего за миллионы, а ему ведь не только котлеты рекламить всякие, с БК, а школу хоккея зарождать надо. Вон Фетисов ратует - много денег просить будут...
Дичь.Как это враньё и лицемерие задолбало.
Я абсолютно уверен, что Овечкин не способен решать даже средненькие интеллектуальные задачи, какая диссертация?Цирк
