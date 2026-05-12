Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» пошла кровь из носа, позже он вернулся в игру
Нэтан Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера, пошла кровь из носа.
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон получил шайбой в лицо в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:2, 3-1).
В конце второго периода защитник «Эвеланш» Девон Тэйвс выбросил шайбу от своих ворот и попал в лицо Маккиннону.
У 30-летнего канадца пошла кровь из носа, и он отправился в раздевалку.
В итоге Маккиннон вышел уже на первую смену в третьем периоде. В концовке он поразил пустые ворота.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровья Мак
От души выкинул однако
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем