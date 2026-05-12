Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» пошла кровь из носа, позже он вернулся в игру

Нэтан Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера, пошла кровь из носа.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон получил шайбой в лицо в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:2, 3-1).

В конце второго периода защитник «Эвеланш» Девон Тэйвс выбросил шайбу от своих ворот и попал в лицо Маккиннону.

У 30-летнего канадца пошла кровь из носа, и он отправился в раздевалку.

В итоге Маккиннон вышел уже на первую смену в третьем периоде. В концовке он поразил пустые ворота.