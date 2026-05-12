Роман Ротенберг о возможной работе в футболе: «Здесь надо быть профессионалом. Я могу предложить обмен опытом, методиками: как готовить игроков. Можно всем вместе больше общаться»
Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о возможной работе в футболе.
«Здесь надо быть профессионалом. Всегда можно обмениваться опытом, мы обсуждали этот процесс с баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» именно по ОФП подготовке.
Что я могу предложить футболу, как специалист? Обмен опытом, методиками: как готовить игроков. То есть можно больше общаться. Надо всем вместе больше коммуницировать», – сказал Ротенберг.
Ранее Ротенберг занимал должность главного тренера СКА (с 2022 по 2025 год).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Хотя... в этих случаях именно это и делает людей большими профессионалами)
В хоккее, получается, необязательно…