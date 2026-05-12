Брэди Ткачак: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет. Команда выстроена на годы вперед и будет серьезной силой»

Брэди Ткачак об «Анахайме»: они будут проблемой для всех в течение 10 лет.

В этом сезоне «Дакс» впервые с 2017 года прошли во второй раунд плей-офф. В серии с «Вегасом» за выход в финал Запада пока ничья (2-2).

«Я сказал об этом ребятам из нашей команды после нашего матча в регулярке. Мы их обыграли, но я тогда подумал: «Они станут проблемой для всех на следующие 10 лет с лишним».

Лео Карлссон – их мощное оружие, Лакомб очень впечатляет. Они выстроены на годы вперед и будут серьезной силой», – сказал Ткачак в подкасте Wingmen, который ведет вместе с братом Мэттью.

