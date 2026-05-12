  • Брэди Ткачак: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет. Команда выстроена на годы вперед и будет серьезной силой»
Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак считает, что «Анахайм» будет новой силой в НХЛ

В этом сезоне «Дакс» впервые с 2017 года прошли во второй раунд плей-офф. В серии с «Вегасом» за выход в финал Запада пока ничья (2-2). 

«Я сказал об этом ребятам из нашей команды после нашего матча в регулярке. Мы их обыграли, но я тогда подумал: «Они станут проблемой для всех на следующие 10 лет с лишним». 

Лео Карлссон – их мощное оружие, Лакомб очень впечатляет. Они выстроены на годы вперед и будут серьезной силой», – сказал Ткачак в подкасте Wingmen, который ведет вместе с братом Мэттью. 

Ткачак про слухи о возможном обмене из «Оттавы»: «Это начинает раздражать. Я полностью предан команде и городу, никогда не говорил об уходе»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
30 комментариев
В случае чего, Брэди обозначил, куда его следует менять😀
Анахайм и Сан-Хосе имеют грандиозный пртенциал.
Ответ Agent Smith
Эдмонтон напрягся:)
Ответ Alkiviad7
Эдмонтон уже можно вычёркивать с карты Нхл, они про бали свой шанс
Брэди непрозрачно намекнул, куда хотел бы быть обменян?
Ещё удачный тихоокеанский дивизион
Это правда
Монреаль вообще в этом году может взять Кубок Стэнли со своей молодежью
Ответ Олег Попов
Крайне маловероятно
Ответ Олег Попов
Ну по паре матчей они могут у любой команды взять, а еще пару на удаче. Только 4 из 6-ти по игровому времени у них ветераны в по.
Ну дак переходи. места есть. Вместо Джонстона. Ватруху на сдачу отдадут.
Ответ punker18
Ватрано сдал капец(
Молодые утки скоро в чемпионских селезней превратятся..))
Менеджеры Анахайма заскринили эту новость
Походу Брэди привлекает проект Анахайма?
