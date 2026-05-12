Беднар о «Колорадо» после 5:2 с «Миннесотой» в 4-м матче серии: «У нас было больше решимости, чем в прошлой игре. Ребята взялись за дело»

Джаред Беднар о «Колорадо» после 5:2 с «Миннесотой»: ребята взялись за дело.

Главный тренер «Колорадо » Джаред Беднар высказался о победе над «Миннесотой» (5:2) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-1).

В третьей игре «Эвс» уступили (1:5).

«Для меня самое большое изменение по сравнению с прошлой игрой заключается в том, что у нас было больше решимости. Все мы были более целеустремленными и настроенными на игру в правильном стиле.

Не скажу, что в прошлый раз я был недоволен какими-то деталями нашей игры, но в целом мы немного уступили сопернику.

Сегодня вечером мы переломили ход событий в свою пользу. Ребята взялись за дело и неустанно работали по всей площадке. Мы просто выглядели быстрее», – сказал Беднар.