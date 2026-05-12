58

СКА и «Шанхай» будут играть на «СКА-Арене» в следующем сезоне КХЛ («Матч ТВ»)

СКА и «Шанхай» будут играть на «СКА-Арене» в следующем сезоне.

СКА и «Шанхай Дрэгонс» будут играть на «СКА-Арене» в следующем сезоне КХЛ, сообщил «Матч ТВ».

В этом сезоне на стадионе, который вмещает 21 520 болельщиков, выступал только китайский клуб. В среднем «Дрэгонс» собирали на матчах 7613 зрителей.

СКА нынешний сезон провел в Ледовом дворце. Сейчас клуб нашел оптимальный вариант по цене аренды «СКА-Арены». В среднем игры команды тренера Игоря Ларионова в Ледовом дворце посещали 11 364 зрителя.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА-Арена
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСКА
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Клуб нашёл оптимальный вариант по цене аренды, а то оправдание что метро закрыто на ремонт, как по цене договорились и закрытое метро не помещало. Тьфу
Ответ DiZ0893
Клуб нашёл оптимальный вариант по цене аренды, а то оправдание что метро закрыто на ремонт, как по цене договорились и закрытое метро не помещало. Тьфу
Конечно метро не причем. Если например аренду снизили.
СКА не хочет переехать в Балашиху?
Ответ Влад Безруков
СКА не хочет переехать в Балашиху?
Кстати очень действенный способ взять кубок, хотя бы в финал попасть. МВД играли в финале, на багаже клуба ОХК взял 2 кубка. Авангард взял кубок, чего с ними в Омске не случается
Ответ Booligan
Кстати очень действенный способ взять кубок, хотя бы в финал попасть. МВД играли в финале, на багаже клуба ОХК взял 2 кубка. Авангард взял кубок, чего с ними в Омске не случается
Есть обратный пример, Витязь, который из Балашихи в небесную лигу ушёл, так что не всё так очевидно..
Интересно, конечно.
Сначала не играют на арене из-за закрытого метро, а теперь возвращаются.
Или для драконов весь сезон была такая стоимость аренды, что хватит и на СКА?)
Ответ KirgizCe11
Интересно, конечно. Сначала не играют на арене из-за закрытого метро, а теперь возвращаются. Или для драконов весь сезон была такая стоимость аренды, что хватит и на СКА?)
Был примерно на половине домашних матчей ШД.
Закрытое метро сильных неудобств не приносило.
Можно недорого запарковаться у самой арены, на парковке Радуги или доехать от Московской на шаттле
Метро ещё 2 года будет закрыто. Обещали в 2027 открыть, но об этом можно забыть. Так ли уж нужен этот переезд
Боятся, что по посещаемости китайцы могут переплюнуть газпром )
Ответ Семён Торба
Боятся, что по посещаемости китайцы могут переплюнуть газпром )
Там даже не близко: 11,3 и 7,6, и это при том, что Ледовый, где играл СКА всего вмещает около 12,3
Ответ Семён Торба
Боятся, что по посещаемости китайцы могут переплюнуть газпром )
Чего там боятся? Ты в школе цифры не изучаешь?
Они будут постоянно перезаливать лед с заметой логотипов в центре или сразу оба поместят в центральный круг?
Ответ Alex Brovko
Они будут постоянно перезаливать лед с заметой логотипов в центре или сразу оба поместят в центральный круг?
Спартак с ЦСКА перезаливали — и в центральном круге менялось и реклама на площадке в принципе.
Наши китайские партнёры,по доброте душевной, сделали широкий жест и разрешили, хозяевам Дворца спорта, играть календарные матчи, на ровне с ними. Очень благодарны, нашим китайским друзьям.
Переведите драконов в Мытищи и переименуйте в Атлант. Я не против
Ответ Poland in the Space
Переведите драконов в Мытищи и переименуйте в Атлант. Я не против
они там были уже, там не кому хоккей не нужен....
Ответ catcher69
они там были уже, там не кому хоккей не нужен....
драконы в Мытищах были не нужны, а не хоккей — у Атланта в своё время была средняя посещаемость в шесть тысяч.
При чем тут СКА? На главной арене города должна играть главная команда города: Шанхай (Петербург)!
Одновременно
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
сегодня, 09:20
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
56 минут назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Рекомендуем