СКА и «Шанхай» будут играть на «СКА-Арене» в следующем сезоне КХЛ («Матч ТВ»)

СКА и «Шанхай» будут играть на «СКА-Арене» в следующем сезоне.

СКА и «Шанхай Дрэгонс » будут играть на «СКА-Арене» в следующем сезоне КХЛ , сообщил «Матч ТВ».

В этом сезоне на стадионе, который вмещает 21 520 болельщиков, выступал только китайский клуб. В среднем «Дрэгонс» собирали на матчах 7613 зрителей.

СКА нынешний сезон провел в Ледовом дворце. Сейчас клуб нашел оптимальный вариант по цене аренды «СКА-Арены». В среднем игры команды тренера Игоря Ларионова в Ледовом дворце посещали 11 364 зрителя.